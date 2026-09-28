Una IA es capaz de predecir el riesgo de cáncer de páncreas tres años antes del diagnóstico con una precisión del 85%

La herramienta utiliza datos clínicos habituales y busca validarse en diferentes hospitales y mejorar su rendimiento con arquitecturas más avanzadas.

El sistema de IA analiza historiales médicos de años previos y logró discriminar con eficacia a los pacientes con mayor riesgo, limitando los falsos positivos.

El cáncer de páncreas es uno de los más mortales debido a su detección en fases avanzadas; en España se prevén 10.400 nuevos casos este año.

Una inteligencia artificial desarrollada en la Clínica Mayo puede predecir el riesgo de cáncer de páncreas hasta tres años antes del diagnóstico, con una precisión del 85%.

Investigadores de la Clínica Mayo de Cleveland (EEUU) han diseñado un modelo de inteligencia artificial que puede predecir el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas tres años antes del diagnóstico con una alta precisión.

El avance tiene especial trascendencia si tenemos en cuenta que el cáncer de páncreas es uno de los más mortales porque, entre otras cosas, se suele diagnosticar en estadios avanzados, cuando no es posible operar.

En España se diagnosticarán a lo largo del presente año aproximadamente 10.400 nuevos cánceres de páncreas, según el informe Las cifras del cáncer en España, realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

La Red Española de Registros de Cáncer, Redecan, recoge que un 50% de estos tumores está en estadio metastásico, mientras que el 30% corresponde a un estadio localmente avanzado.

Los últimos datos de mortalidad, correspondientes a 2024, señalan que ese año hubo 8.392 fallecidos por el tumor. Solo entre el 10% y el 12% de las personas diagnosticadas superan los cinco años de vida tras ser detectado.

Historiales clínicos

La mejora del diagnóstico es una de las áreas clínicas donde la inteligencia artificial está demostrando cada vez mayor potencial. Su utilización se puede resumir en dos formas: la primera de ellas examina pruebas de imagen para detectar posibles patologías (como una mamografía en el cáncer de mama); la segunda, analiza el historial médico para alertar sobre aquellos individuos que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad.

Los investigadores de la Clínica Mayo, comandados por Chris Varghese, científico de datos, y Cornelius Thiels, cirujano oncológico, se han centrado en esta segunda opción. Tomaron las historias clínicas de 6.066 individuos con cáncer de páncreas y 33.396 personas sanas, y entrenaron un modelo de inteligencia artificial con ellas.

Este tumor se forma durante unos 5 a 7 años antes de dar señales, por lo que los autores del estudio, que han presentado sus resultados en el Congreso del Colegio Americano de Cirujanos, extendieron el examen exhaustivo del historial clínico de 7 a 19 años para identificar las sutilezas que podrían apuntar a un mayor riesgo de cáncer de páncreas.

El sistema discriminó las personas con riesgo de desarrollar cáncer con tres años de antelación con una precisión del 85,3%. Además, era capaz de limitar los falsos positivos: siete de cada diez alertas emitidas por el algoritmo se corresponden con pacientes que sí desarrollarán el cáncer.

En declaraciones a la Clínica Mayo recogidas en un comunicado, Chris Varghese señala que "un riesgo de cáncer de páncreas superior al 50%, según lo predicho por nuestro modelo, indicaba una probabilidad del 88% de ser diagnosticado con cáncer de páncreas en un año".

La importancia del algoritmo desarrollado se basa, además, en que utiliza datos que se recogen en la gran mayoría de hospitales del mundo. "Hemos construido esto para que sea tan generalizable, escalable y fácil de poner en práctica como sea posible".

El siguiente paso está siendo validar la herramienta en un entorno clínico y sacarla del propio centro para verificar su eficacia en otros entornos.

"También estamos trabajando en desarrollar algunas arquitecturas de machine learning más avanzadas, lo que parece mejorar el desempeño [de la herramienta] incluso más todavía", apuntala Cornelius Thiels.