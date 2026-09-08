Reino Unido incorpora la vacuna española contra la Covid-19 en su campaña de vacunación de otoño

El suministro en Reino Unido es posible gracias a una alianza entre Hipra y Accord Healthcare, y toda la producción se realiza íntegramente en Europa.

La vacuna está recomendada para personas de alto riesgo, como mayores de 75 años, residentes en geriátricos e inmunodeprimidos desde los seis meses de edad.

Bimervax, desarrollada por Hipra, es la primera vacuna española contra la Covid-19 comercializada fuera de España.

La vacuna española Bimervax será incluida en la campaña de vacunación de otoño del Reino Unido contra la Covid-19.

La vacuna contra la Covid-19 Bimervax formará parte de la campaña de vacunación de otoño del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, ha informado Hipra, la compañía que la ha desarrollado.

Basada en una tecnología de proteína recombinante, se trata de la primera vacuna española contra la Covid-19 y la primera comercializada fuera de nuestro país.

Estará recomendada para las personas con mayor riesgo de sufrir consecuencias graves por la infección por SARS-CoV-2. Incluye a los adultos de 75 y más años, las personas que viven en residencias para mayores y las personas inmunodeprimidas a partir de los seis meses de edad.

El suministro de la vacuna en Reino Unido ha sido posible gracias a una alianza estratégica con Accord Healthcare, con sede en Londres.

Paul Tredwell, CEO de esta compañía, ha declarado que están "encantados de colaborar con Hipra para que Bimervax esté disponible en Reino Unido. Esta colaboración refleja nuestro compromiso conjunto por mejorar el acceso, ampliando la gama de opciones de vacunación disponibles para los profesionales sanitarios y las personas candidatas a la vacunación".

Esta vacuna se investiga, desarrolla, fabrica y acondiciona íntegramente en Europa, y todas las etapas del proceso se llevan a cabo en el continente, explica Hipra en un comunicado.

Está indicada para la inmunización activa frente a la Covid-19 causada por el SARS-CoV-2 en personas a partir de 12 años. Las distintas plataformas vacunales pueden ofrecer ventajas en aspectos como la tolerabilidad, la duración de la protección o su manejo y administración.

Disponer de distintas tecnologías vacunales dentro de los programas de inmunización contribuye a dotarlos de una mayor flexibilidad y permite ofrecer distintas opciones tanto a los sistemas sanitarios como a las personas candidatas a la vacunación.

Carles Fàbrega, director general de Salud Humana de Hipra, señala que, "a través de esta colaboración, seguimos demostrando la posición de Hipra como socio estratégico en unos de los principales mercados sanitarios de Europa, lo que supone un paso importante en nuestra expansión internacional y pone de manifiesto cómo la innovación científica y las capacidades de fabricación desarrolladas en España y Europa pueden contribuir a reforzar los programas de salud pública a nivel internacional".