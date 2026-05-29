No sólo los médicos: cientos de miles de profesionales sanitarios salen a la calle para protestar contra el Gobierno

Médicos inspectores y MIR también se suman al malestar, denunciando el deterioro de sus condiciones y amenazando con nuevas huelgas si no se producen mejoras.

Los técnicos superiores sanitarios reclaman una reclasificación profesional que lleva bloqueada desde 2007, afectando a más de 30.000 trabajadores del SNS.

Los médicos exigen una norma propia, negociación específica y jornada laboral de 35 horas, mientras amenazan con intensificar huelgas a partir de octubre si no hay avances.

Cientos de miles de profesionales sanitarios de diferentes categorías han salido a la calle para protestar contra la inacción del Gobierno en la mejora de sus condiciones laborales.

Médicos inspectores, técnicos superiores, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES), médicos y, ahora, también los MIR. Ya no son sólo los facultativos, cientos de miles de profesionales sanitarios han salido a la calle contra lo que consideran la inacción del Gobierno.

Desde hace más de un año, España está experimentando diversas movilizaciones y protestas por parte de diversos sectores del sistema sanitario.

Por un lado, están los médicos que ya tienen en mente su próxima semana de paros -enmarcados en una huelga indefinida convocada desde el mes de febrero- en contra del nuevo Estatuto Marco.

Los facultativos reclaman a Sanidad una norma propia, así como una negociación específica y una jornada laboral de 35 horas semanales como el resto de profesionales, entre otras cuestiones.

Aunque el equipo de Mónica García ha mantenido diversas reuniones con el colectivo, en las que se han intercambiado propuestas, la negociación no ha dado los resultados esperados.

En el último mes, las relaciones se han roto prácticamente. Como ya adelantó este diario, los médicos intensificarán sus movilizaciones y huelgas a partir de octubre, si Sanidad no mueve ficha.

Los técnicos superiores sanitarios son el otro colectivo que sigue en conflicto abierto con el Gobierno. Este colectivo reclama una reclasificación profesional adecuada a sus competencias actuales que lleva paralizada desde 2007.

Huelga de médicos contra el Estatuto Marco

Así, los profesionales sanitarios han convocado este viernes 29 de mayo una jornada de huelga nacional y una concentración a las 12.00 horas frente al Ministerio de Hacienda para exigir la aplicación efectiva del Grupo B previsto en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Los técnicos superiores insisten en que esta reclasificación está reconocida por ley desde 2007 y es el Ministerio de Hacienda el que está manteniendo el bloqueo pese al acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT y a la doctrina del Tribunal Supremo.

Según informan las Comisiones por el Grado, este bloqueo afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) -en áreas como diagnóstico por imagen, radioterapia, laboratorio clínico, anatomía patológica, higiene bucodental, documentación sanitaria, audiología, dietética, ortoprotésica y salud ambiental, entre otras-, quienes aseguran acumular 19 años de pérdida retributiva y un agravio profesional respecto al resto de categorías.

Estas demandas arrastran meses y meses de reivindicaciones. De hecho, el pasado lunes 25 de mayo, los técnicos superiores, los TCAEs, técnicos de Farmacia y los técnicos superiores en Gestión y Servicios celebraron otra jornada de huelga.

Médicos inspectores

Los médicos inspectores del Instituto de la Seguridad Social (INSS) son otro colectivo que denuncia el deterioro de sus condiciones laborales y que también mantienen el hacha de guerra con el Gobierno.

Los profesionales, encargados de supervisar a los trabajadores en baja, alertan de una merma de plantilla en los últimos años que no se ha visto compensada a pesar del aumento de la carga laboral por la sucesión de expedientes por incapacidad temporal (IT).

Los funcionarios tienen convocada una huelga indefinida desde enero, celebrando un paro el día 27 de cada mes.

Y la situación parece que no va a resolverse a corto plazo. Hace unos días, los facultativos fueron convocados por la Subsecretaría del Ministerio de Seguridad Social para mantener una reunión y acercar posturas.

Fin a la elección MIR.

Sin embargo, no fue posible celebrar dicha cita porque la dirección general del INSS lo obstaculizó al no autorizar su desplazamiento.

Por ese motivo, los médicos han decidido ir más allá. Han presentado "una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya que no se reconoce ni la denominación correcta de su puesto ni los riesgos inherentes a su profesión, obviando algunos aspectos fundamentales como el riesgo biológico o psicosocial", señalan fuentes cercanas al colectivo.

MIR

A este malestar se suman los MIR, quienes también han amenazado con otra convocatoria de huelga indefinida a partir del mes de septiembre en el caso de que el Gobierno no mejore sus condiciones laborales.

Cabe recordar que en el mes de diciembre, el Ministerio inició la reforma del Real Decreto 1146/2006, que regula la relación laboral del personal en Formación Sanitaria Especializada (FSE), para limitar sus jornadas.