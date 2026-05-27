Los sanitarios colegiados crecen un 2,9% hasta los 1,04 millones: siete de cada diez son mujeres

Entre los médicos y farmacéuticos se observa un mayor envejecimiento, con un incremento de colegiados mayores de 65 años.

El colectivo que más crece proporcionalmente es el de terapeutas ocupacionales (+9,2%), seguido de psicólogos sanitarios (+8,6%) y físicos sanitarios (+7,7%).

Las mujeres representan el 69,2% del total de colegiados, destacando especialmente en logopedia, terapia ocupacional y enfermería.

El número de sanitarios colegiados en España creció un 2,9% en 2025, alcanzando los 1.038.354 profesionales.

El número de profesionales sanitarios colegiados en España aumentó un 2,9% en 2025 respecto al año anterior, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, hay 1.038.354 sanitarios colegiados en nuestro país, de los que el 69,2% son mujeres: 721.962 –que crecen un 3,2% respecto a 2024– frente a 316.392 hombres (crecen un 2,4%).

Los colectivos mayoritarios son los enfermeros (34,5% del total), médicos (31,1%) y, a gran distancia, los farmacéuticos (7,9%).

El número de enfermeros colegiados creció el año pasado un 1,2%, hasta los 358.036 efectivos. Dentro de este colectivo, las personas registradas como matronas cayeron un 1,8% y son 10.301.

Los médicos crecieron un 3,9% hasta los 322.787 colegiados, mientras que el de farmacéuticos aumentó un 1,5%, hasta las 82.305 personas.

De todos los profesionales sanitarios colegiados, el colectivo que más crece de manera proporcional es el de los terapeutas ocupacionales, cuyo número aumenta un 9,2% y superan la barrera de los 10.000 efectivos.

Le sigue el de los psicólogos con especialidad sanitaria, que aumentan en un 8,6% y son ya 47.396 profesionales colegiados.

En el podio también están los físicos con especialidad sanitaria, que crecen un 7,7% hasta los 420 efectivos.

Los datos recogidos por el INE también destacan que había más mujeres colegiadas que hombres en 14 de las 16 profesiones analizadas.

Los colectivos con mayor porcentaje de mujeres fueron los de los logopedas (92,7%), terapeutas ocupacionales (90%) y enfermeras (84,3%).

Solo en el de los físicos con especialidad sanitaria (32,6%) y los protésicos dentales (34,3%), son minoría. El siguiente colectivo con menos mujeres es el de los médicos, si bien aquí son un 55,1% del total, algo más de la mitad.

Por grupos de edad, los colectivos más jóvenes son el de los terapeutas ocupacionales (el 83,8% son menores de 45 años), dietistas-nutricionistas (82,6%) y fisioterapeutas (72,2%).

En el lado contrario, los mayores porcentajes de colegiados por encima de los 65 años se encuentran entre los médicos (28%) y farmacéuticos (19,1%).

En la última década, el porcentaje de colegiados menores de 45 años descendió en todos los colectivos, excepto en el de los médicos, donde aumentó en 4 puntos porcentuales.

Los descensos más acusados de profesionales se registraron entre los ópticos-optometristas (19,3 puntos menos), fisioterapeutas (15,9 puntos) y dietistas-nutricionistas y terapeutas ocupacionales (8,9 puntos).

La proporción de colegiados de 65 y más años aumentó en todos los colectivos, excepto en el de los podólogos.

Los mayores incrementos correspondieron a médicos (12,8 puntos más), dentistas (7,4 puntos) y farmacéuticos (6,6 puntos).