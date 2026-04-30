Esteve ganó 72 millones de euros en 2025, un 4% menos, pese a aumentar sus ingresos un 11% hasta los 828 millones

Esteve ha invertido 500 millones de euros en crecimiento inorgánico en los dos últimos años y prevé alcanzar 950 millones de ingresos en 2026, con nuevas plantas en España y China en marcha.

La compañía ha reforzado su presencia en Estados Unidos y prevé que este mercado represente entre el 15% y el 20% de su negocio farmacéutico para finales de 2026.

El Ebitda ajustado creció un 9%, alcanzando los 151 millones, con un crecimiento sólido tanto en el negocio farmacéutico como en la fabricación para terceros.

Esteve cerró 2025 con un beneficio neto de 72 millones de euros, un 4% menos que el año anterior, a pesar de aumentar sus ingresos un 11% hasta los 828 millones.

La compañía farmacéutica Esteve ha cerrado el ejercicio 2025 con un resultado neto de 72 millones de euros, un 4% menos que el año anterior, afectada por los tipos de cambio y una caída en los ingresos financieros, mientras que la facturación ha aumentado un 11%, hasta 828 millones de euros.

Lo ha explicado el consejero delegado de Esteve, Staffan Schüberg, este jueves en una rueda de prensa en Barcelona para presentar los resultados de 2025, junto a la directora financiera de la compañía, Roser Gomila, y la responsable de Comunicación y PA, Maria Àngels Valls, para presentar resultados de 2025.

El Ebitda ajustado a los gastos no recurrentes ha alcanzado los 151 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior, mientras que por líneas de negocio, a través del negocio de productos farmacéuticos, Esteve ha ingresado 344 millones de euros, mientras que el de fabricación para terceros (CDMO) ha ingresado 483 millones.

Gomila ha valorado positivamente que los resultados del ejercicio reflejan un crecimiento "sólido" y que se da en los dos negocios, con tasas de crecimiento similares en ambas líneas: "Estamos en un salto cualitativo en 2025, en el que la estrategia de crecimiento y adquisiciones ya tiene impacto, y lo seguiremos viendo, es nuestra previsión en los años próximos".

Los resultados financieros, sin embargo, se han visto afectados por el tipo de cambio del dólar durante ejercicio: a tipos de cambios constante, los ingresos han aumentado un 14%, el Ebitda un 19% y el resultado neto ha aumentado un 12%.

La posición financiera de Esteve, ha explicado Gomila, da una base sólida para que la compañía siga creciendo, con una posición de caja de 395 millones de euros, y una deuda bancaria asociada al crecimiento inorgánico de 296 millones, lo que da una posición de tesorería de 99 millones en positivo.

"A medida que vayamos haciendo adquisiciones en el 2026 y años siguientes esta cifra cambiará y esta posición 'extraordinaria' irá hacia términos más razonables de una compañía que está en crecimiento, aunque siempre dentro de una política de endeudamiento sensata", ha explicado Gomila.

Schüberg ha destacado el peso del mercado estadounidense y ha señalado la apuesta estratégica de Esteve en el país, que se consolidó el año anterior con la compra de Regis Technologies y la creación de una filial, así como el objetivo de que este mercado suponga entre un 15% y 20% del total del negocio de Farma a cierre de 2026.

"Es importante para una empresa emergente con aspiraciones globales. Más de la mitad de las empresas farmacéuticas globales y del mercado están en Estados Unidos, así que es importante estar presentes allí", ha señalado Schüberg.

Con presencia en 62 países, España copa un 24% de las ventas de Esteve, mientras que el resto de Europa y del mundo acumulan el 53% y 23% del negocio, respectivamente.

"Hemos conseguido que tres cuartas partes del negocio del grupo esté fuera del origen de la compañía en territorio español, y esto seguirá creciendo. No quiere decir que España no siga creciendo, lo hará, pero crecerán a mayor ritmo las plataformas europeas y Estados Unidos", ha detallado Gomila.

Oriente Próximo

En términos de inversión, Gomila ha diferenciado entre 49 millones de euros destinados a actividades I+D y de desarrollo de producto y tecnología, un 7% más que el año anterior, mientras que la inversión de CAPEX ha alcanzado 104 millones de euros, que se ha destinado principalmente a la construcción de nuevas plantas en España y China.

La directora financiera de la compañía también ha destacado que, en total, en los dos últimos años, Esteve ha invertido 500 millones de euros en crecimiento inorgánico, tanto en la adquisición de nuevos medicamentos como la ampliación de capacidades productivas.

De cara a 2026, Gomila ha explicado que el grupo prevé cerrar el ejercicio 2026 con ingresos de 950 millones de euros y un Ebitda de un 20% sobre las ventas.

Respecto a un impacto del conflicto en Oriente Próximo, Schüberg ha explicado que la compañía podría llegar a verse afectada en la cadena logística y el transporte de materias primas por el mar, aunque esto dependerá de la duración del conflicto, mientras que también ha minimizado el efecto de los aranceles en el país gracias a las excepciones arancelarias a las que se acogen los productos de la compañía.

También de cara a 2026, Esteve prevé tener finalizadas las obras en la planta de Celrà (Girona) y la reubicación de su centro de trabajo en Shangyu, en China, con el objetivo de que ambas estén operativas a principios de 2027.