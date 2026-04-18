Los médicos de América Latina acusan al Ministerio de Universidades de "inflar las cifras" de títulos homologados

La mayoría de homologaciones corresponden a médicos (79,7%), principalmente de Latinoamérica, aunque existen quejas sobre la transparencia y criterios del proceso.

El nuevo sistema digital para gestionar las homologaciones presenta fallos, dificultando el acceso a citas y favoreciendo fraudes que llegan a cobrar hasta 200 euros por una cita.

Se ha producido un récord de homologaciones, pasando de 8.865 en 2024 a 30.303 en 2025, pero gran parte de los expedientes antiguos siguen atascados.

El colectivo de médicos latinoamericanos acusa al Ministerio de Universidades de inflar las cifras de títulos homologados y no respetar el orden de llegada de solicitudes.

El sistema de homologaciones de títulos extranjeros ha batido el récord de resoluciones de expedientes de médicos. Se ha pasado de 8.865 favorables en 2024 a 30.303 en 2025.

No obstante, el colectivo de 'Homologación Justa Ya' (conformado por médicos de América Latina) acusa al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, órgano competente de este proceso, de "inflar las cifras" de las resoluciones de expedientes.

"Es cierto que se están acelerando un montón las de títulos de médicos desde noviembre. Pero, sólo se resuelven los más recientes, está habiendo un atasco de aquellas que iniciaron el proceso en 2019 o 2021", precisa Cynthia Vargas, portavoz del colectivo.

"Nosotros que estamos detrás y conocemos los testimonios de los afectados, sabemos que estas cifras no corresponden con la realidad", asegura.

Vargas denuncia que no se está respetando el orden de llegada de los documentos. A los únicos que se les está dando salida es a los de 2023 en adelante. "Incluso aquellos que todavía no están en España".

"Esto se ha vuelto juego al azar. No sabemos qué criterios se están siguiendo. No se está respetando que te salgan, que tú tengas DNI o que vivas en España, que es lo que supuestamente el Ministerio señala en una Orden. Ese texto añade que personas que residen en España iban a estar en el grupo 1 de prioridad, pues hay muchas a las que ya se les ha homologado el título y no residen en el país", argumenta Vargas.

Así, el colectivo advierte que hay muchos expedientes que el departamento rechaza sin ninguna justificación.

"A ciertas personas le indican que está incompleto cuando ya es tarde. Como el ministerio no te brinda información de que tienes que estar constantemente revisándolo para ver qué es lo que pasa, pues las personas se confían y cuando entran a los 3-4 meses después se dan cuenta de que les han cerrado el trámite y, por ende, rechazado la homologación", indica.

Por su parte, el propio ministerio reconoce fallos en el proceso de homologación en los últimos años. En un informe presentado recientemente señala que "aunque en 2018 se introdujeron mejoras orientadas a modernizar el sistema y aumentar la capacidad administrativa, estas medidas "fueron insuficientes".

Estas no resultaron eficientes "por el aumento sin precedentes del número de solicitudes recibidas, que se multiplicaron por 2,5 entre 2017 y 2024 en un contexto de fuerte expansión económica y de creación de empleo.

"Esto hizo necesario adoptar medidas más ambiciosas con la Orden Ministerial de 23 de octubre de 2024, que impulsó un rediseño del sistema", señala el Ministerio en dicho documento.

Atasco en las citas telefónicas

Esa reforma ministerial contempló un rediseño digital y administrativo. Eliminó la necesidad de acudir presencialmente a entregar documentos. Además, a partir de ese momento, toda la comunicación se hace a través de la sede electrónica. Este sistema, te permite conseguir citas telefónicas con un funcionario del Ministerio para conocer el estado actual del expediente.

Sin embargo, según el colectivo de 'Homologación Justa Ya', "este sistema no funciona".

Como ya contó este diario, la sede da error periódicamente y no deja conseguir dichas citas. Esto ha abierto la puerta a los fraudes.

El modus operandi de los estafadores es sencillo: consiguen las citas gratuitas y las venden por canales de WhatsApp o Telegram por hasta 200 euros "aprovechándose de la desesperación de los afectados".

El Ministerio ha intentado poner coto a esto después de las numerosas denuncias del colectivo. "Pero, no ha tenido éxito. Han puesto más seguridad, pero vamos que tampoco funciona. Cuando estás en el espacio para hacer tu llamada te envían un código de confirmación a tu correo electrónico. Normalmente, es una clave de seguridad, pero resulta que esta nunca llega", asegura Vargas.

Así, señala que hay una demanda muy alta de personas que necesitan esas citas telefónicas porque ahora es el único mecanismo para desatascar el expediente.

Resultados oficiales

Según los datos del Ministerio, la mayor parte de las resoluciones de 2025 corresponden al colectivo médico. En concreto, el 79,7% de ellas.

El resto están más distribuidas: un 8% pertenecen a enfermería, el 3% a psicología, el 2% a fisioterapia o el 1% a dentistas y nutricionistas.

La mayoría de los profesionales proceden de América Latina. En concreto, de los 85.564 títulos homologados, 53.742 son de Latinoamérica.

De ese total de resoluciones favorables, 49.906 son homologaciones al uso en las que se equipara un título extranjero al español.

Y las 35.658 restantes son equivalencias que reconocen sólo el nivel académico sin habilitación profesional. Esta permite a los profesionales opositar, acceder a estudios superiores o para acreditar información ante las empresas privadas.