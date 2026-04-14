Los médicos piden una reunión con Sanidad y las CCAA para que las regiones conozcan el estado actual de la negociación

La convocatoria de huelga indefinida sigue prevista para la semana del 27 al 30 de abril, tras la reanudación de las negociaciones entre Sanidad y los facultativos.

Los médicos destacan la importancia de que las CCAA conozcan las reivindicaciones y el impacto de las propuestas normativas en la organización asistencial y condiciones laborales.

El comité de huelga quiere trasladar a las autonomías la postura del colectivo médico de manera rigurosa, directa y transparente, evitando distorsiones.

Los médicos han solicitado una reunión institucional con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para informarles sobre el estado actual de la negociación del nuevo Estatuto Marco.

Los médicos no se dan por vencidos en el conflicto por el nuevo Estatuto Marco. El colectivo ha reclamado una reunión institucional con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que integran el Consejo Interterritorial, para que las regiones sean conocedoras del estado actual de la negociación "sin distorsiones".

Así lo han señalado en una carta que ha remitido el comité de huelga (CESM, SMA, Metges, SME, Amyts y O'mega) a ambas partes.

En el texto al que ha tenido acceso este diario, los facultativos piden la celebración de una reunión institucional donde se pueda trasladar a las autonomías la postura del colectivo de manera "rigurosa, directa y transparente".

"Las comunidades autónomas deben ser conocedoras sin distorsión alguna de los elementos fundamentales del conflicto, su

evolución y las consecuencias que las actuales propuestas normativas pueden tener tanto para los profesionales como para la sostenibilidad del propio sistema sanitario público", asegura el comité.

Así, los facultativos hacen especial hincapié en esta reunión ya que las comunidades tienen las competencias transferidas y "son responsables directas de la organización y gestión de los servicios sanitarios".

"Los territorios constituyen un actor esencial en este proceso, tanto en la aplicación práctica de cualquier modificación normativa como en la garantía de unas condiciones laborales que permitan mantener la calidad asistencial que se presta a la población".

Por este motivo, considera imprescindible que puedan conocer de primera mano las reivindicaciones del colectivo, el contenido del documento de consenso que se ha trasladado al Ministerio de Sanidad, la valoración del comité sobre las propuestas actualmente existentes y el impacto real que determinadas medidas puedan tener en la organización asistencial de cada territorio.

Esta reunión, según los médicos, permitiría abrir un espacio de escucha directa y bidireccional, favoreciendo una comprensión más completa de la situación y contribuyendo a la búsqueda de soluciones que logren paralizar la huelga indefinida.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitan que se fije una fecha para la celebración de dicha cita en el formato que se estime oportuno (presencial o telemático) y que sea lo antes posible.

Todo esto ocurre después de que Sanidad y los facultativos hayan retomado la negociación tras la ruptura de relaciones en el mes de diciembre. El pasado lunes ambas partes tuvieron una nueva cita en la que, después de no llegar a ningún acuerdo, pactaron nuevos encuentros para las próximas semanas.

De momento, el comité sigue con su nueva convocatoria de huelga indefinida en pie que será la semana del 27 al 30 de abril.