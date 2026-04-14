La industria de la tecnología sanitaria alerta de la falta de acceso a determinadas materias primas por la guerra de Irán

El sector sanitario experimenta un aumento inédito de costes energéticos, lo que tensiona la cadena de suministro y afecta procesos como la fabricación de oxígeno medicinal.

Productos sanitarios como guantes y jeringas dependen de plásticos derivados del gas y petróleo, afectados por la crisis.

Fenin alerta sobre la escasez de helio líquido, esencial para equipos de resonancia magnética, cuyo principal proveedor es Qatar.

El conflicto en Oriente Próximo está encareciendo el petróleo y el gas, dificultando el acceso a materias primas clave para la tecnología sanitaria.

El conflicto en Oriente Próximo está afectando de manera directa al suministro energético de todo el mundo. Esto ha supuesto un encarecimiento del precio del petróleo y del gas, además de una importante barrera para acceder a materias primas con las que se fabrican algunas tecnologías sanitarias.

Así lo advierte Fenin, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, en un comunicado. Una de estas materias, de las que alerta la patronal, es el helio líquido que se utiliza para los equipos de resonancia y se encuentra en Qatar, según adelantó hace unas semanas este diario.

A esto se suma que muchos productos sanitarios —guantes, bolsas de orina, cánulas o jeringas— tienen como principal componente el plástico o sus derivados, obtenidos a través del gas o petróleo.

"Todos ellos son productos esenciales para la actividad diaria de hospitales y centros sociosanitarios".

Además, la industria se enfrenta a un desafío secundario pero igualmente crítico: el aumento de los costes energéticos.

En estos momentos, el sector está experimentando un incremento de costes sin precedentes, "lo que está tensionando de manera notable la cadena de suministro".

Fenin destaca un impacto directo en procesos intensivos en energía, como la fabricación del oxígeno medicinal o los productos de celulosa.

Ante este escenario, la federación insiste en la necesidad de dialogar con los proveedores y adoptar medidas que garanticen la viabilidad de los contratos públicos actualmente vigentes y eviten situaciones de desabastecimiento.

En un contexto geopolítico cada vez más inestable, Fenin considera imprescindible recuperar la posibilidad de indexación de los contratos públicos al IPC con el objetivo de facilitar un entorno procompetitivo.

Esta medida "podría fomentar la concurrencia de las compañías en las licitaciones públicas y garantizar el equilibrio económico-financiero durante toda la vigencia de los contratos, asegurando así el acceso de profesionales y pacientes a tecnologías sanitarias de calidad".