La huelga de médicos continúa: rechazan la mediación de los pacientes pero habrá más reuniones con Sanidad

Los sindicatos insisten en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los médicos y piden al Gobierno central una solución consensuada.

Se han convocado nuevos paros del 27 al 30 de abril y ambas partes seguirán reuniéndose, con la próxima cita prevista para el lunes 13.

El comité de huelga rechaza la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes por considerarla impuesta y no consensuada.

Los médicos y el Ministerio de Sanidad mantienen posturas alejadas y no logran un acuerdo tras la última reunión.

Los médicos y Sanidad siguen sin llegar a un entendimiento. La reunión de este miércoles, ha terminado, de nuevo, con las posturas totalmente alejadas. Así, el comité de huelga ya está organizando su próxima convocatoria de paros que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril.

Los facultativos se han negado a sentarse a negociar con la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), propuesta de las comunidades autónomas en el pasado Consejo Interterritorial, a las puertas de la propia reunión, según confirman fuentes del departamento.

Una decisión que, según los médicos, se ha rechazado por "no haber sido consensuada y pactada por ambas partes y por no cumplir con los requisitos exigibles a un proceso de conflicto laboral de estas características".

Esta mediación impuesta de manera unilateral y su publicación interesada sólo ha contribuido, a juicio del comité, a generar una polémica que tiene como objetivo ocultar la incapacidad del ministerio "para abordar de manera seria y responsable las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo".

Además, las organizaciones sindicales han vuelto a remitir al departamento las reivindicaciones básicas del colectivo sobre las que se muestran dispuestos a dialogar en las ocasiones que sean necesarias.

Por este motivo, ambas partes han decidido abandonar el espacio emplazando al ministerio a nuevos encuentros sin necesidad de recurrir a una mediación para poder avanzar en las negociaciones. La próxima cita será el lunes 13.

Los sindicatos, por su parte, insisten en que la situación laboral en la que se encuentran los profesionales es insostenible, y la única salida es mejorar sus condiciones de trabajo con una norma propia que reconozca al médico su derecho a negociar sus condiciones laborales.

Así, "tras más de un año de movilización en las calles de todo el territorio nacional, de reuniones de negociación, de intercambio de documentación y de paros convocados, no se ha atendido de manera concreta ninguna de las reivindicaciones clave", precisan los médicos.

Los galenos consideran que ha quedado patente que el ministerio es incapaz de solucionar el conflicto, por lo que elevan la petición al Gobierno central del que forma parte Sanidad para que se implique en alcanzar una solución consensuada.

Una vez más, las organizaciones han recordado que acudirán a tantas reuniones como sea necesario siempre que se muestre "una auténtica" capacidad negociadora.

Mientras eso no ocurra, el calendario de movilizaciones se mantiene intacto.