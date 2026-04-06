Mónica García retoma las negociaciones con los médicos este próximo miércoles tras el parón de Semana Santa

La Confederación de Sindicatos Médicos (CEMS) muestra su desacuerdo con la propuesta de mediación impulsada por las regiones y el Ministerio de Sanidad.

Se propone que la Plataforma de Pacientes (POP) medie en el conflicto, aunque algunos colectivos de pacientes rechazan participar en asuntos laborales.

Las posturas siguen alejadas, aunque en el último encuentro se logró desbloquear la negociación entre ambas partes.

Mónica García y los sindicatos médicos retoman las negociaciones este miércoles tras el parón de Semana Santa para intentar frenar la huelga indefinida.

Los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad vuelven a la carga. Después de las vacaciones de Semana Santa, ambas partes retoman las negociaciones este miércoles 8 con el objetivo de llegar a un acuerdo común que logre paralizar la huelga indefinida, según confirman fuentes conocedoras del asunto.

Aunque parece que Mónica García es más positiva y confía en que los facultativos desconvoquen los paros: no las tiene todas consigo.

En el Consejo Interterritorial del pasado 27 de marzo, la ministra aseguraba que había llegado a varios acuerdos con los galenos. Así, esperaba que la otra parte cumpliera (el comité de huelga) y pusiera fin a los paros.

No obstante, ese mismo día los facultativos añadieron que las posturas todavía están muy alejadas en varios puntos y que el encuentro sólo sirvió para desbloquear la negociación.

Por este motivo, en el Interterritorial con las comunidades autónomas se llegó a un acuerdo para que un ente independiente mediara entre ambas partes, ya que parece que el Foro de la Profesión Médica (FPME) no ha conseguido el efecto deseado sino todo lo contrario.

La propuesta es que sea una organización de pacientes la que ejerza estas funciones. Ya en su momento, País Vasco, Canarias y Castilla-La Mancha señalaron que la Plataforma de Pacientes (POP) era una entidad adecuada para ejercer este papel mediador, "dada su reconocida independencia y su compromiso con el interés general".

Un movimiento que no tiene a todas las instituciones de su lado.

El Foro Español de Pacientes (FEP) en el que se integran varias organizaciones de pacientes y familiares ajenas a la POP, considera que una entidad de esta envergadura no debe meterse en asuntos laborales.

"Nosotros no tenemos que estar de mediadores de nada porque no tenemos competencias laborales y no podemos trabajar en esta cuestión. No sé qué intereses políticos hay detrás de esta asociación para meterse en este conflicto", señalan desde la institución.

Con todo, este miércoles se comprobará si el comité de huelga (CEMS, Amyts, SME, SMA, O'mega y Metges) acepta la interlocución propuesta por las regiones.

Sin embargo, todo indica que va a ser una cita complicada ya que la Confederación de Sindicatos Médicos (CEMS), uno de los principales convocantes de la huelga, no está de acuerdo con la propuesta de las regiones y Sanidad.