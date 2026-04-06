El Ingesa prepara acuerdos marco para comprar tecnología sanitaria en los que el precio sea "algo casi anecdótico"

El plan Inveat y las donaciones recientes han supuesto una inversión de más de 1.000 millones de euros en la renovación tecnológica de la sanidad pública española.

El objetivo es establecer sistemas dinámicos de adquisición para evitar la obsolescencia rápida de los equipos médicos tras el ciclo de vida de las inversiones actuales.

Se implementarán fórmulas de adquisición flexibles, como arrendamientos y mantenimiento separado, adaptándose al presupuesto de cada hospital.

El Ingesa prepara nuevos acuerdos marco para la compra de tecnología sanitaria, priorizando las necesidades clínicas frente al precio.

Consciente de las limitaciones actuales en la compra de equipos, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) está buscando fórmulas para innovar en la adquisición de tecnología sanitaria.

Lo ha explicado Javier López Jerez, subdirector General de Asuntos Generales y Económico-Presupuestarios del instituto, durante la presentación del informe sobre la renovación de tecnología sanitaria de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).

Ya se ha puesto en marcha el acuerdo marco para el suministro de equipos de tomografía computarizada y su mantenimiento, y antes del verano lo estarán los de resonancias magnéticas y equipos de angiografía.

En estos acuerdos el precio será "algo casi anecdótico" y se centrarán más bien en las necesidades de los facultativos.

Por eso se han diseñado fórmulas de adquisición que van más allá de la compra e incluyen el arrendamiento con y sin opción de compra, o incluir el mantenimiento aparte, en función de la disponibilidad presupuestaria de los hospitales.

Plan Inveat

López Jerez ha señalado que, dependiendo de la recepción que tenga el acuerdo para los TAC, incorporarán las innovaciones en los subsiguientes.

No obstante, el objetivo último es establecer sistemas dinámicos de adquisición, que permiten una mayor flexibilidad a la hora de afrontar una potente inversión en un mercado fuertemente impulsado por la innovación.

Y es que todos temen que el fuerte revulsivo que supuso el plan Inveat, que renovó de un plumazo la dotación tecnológica de la sanidad española, se quede en un recuerdo del pasado y, cuando termine el ciclo de vida de los productos actuales, volvamos a un panorama de obsolescencia generalizado.

"Es como si en una familia de cinco miembros todos compraran al mismo tiempo aspirinas: hoy tenemos pero mañana caducarán y no habrá ninguna".

El Plan Inveat supuso una inversión de más de 800 millones de euros para renovar el parque tecnológico de los hospitales, desde máquinas de resonancia magnética a equipos de radioterapia.

Incluyendo los equipos de protonterapia donados por la Fundación Amancio Ortega, el montante total de la renovación de la tecnología médica en la sanidad pública superó los 1.000 millones de euros.