Sanidad cede a las peticiones de las CCAA y tratará el impacto de la huelga médica en el Interterritorial de este viernes

El Consejo abordará también el anteproyecto de Ley de Gestión Pública y otras cuestiones como la Ley de Organizaciones de Pacientes, cuidados paliativos y eutanasia.

Algunas autonomías propusieron un ente independiente para mediar en el conflicto, pero Sanidad insiste en negociar a través del Foro de la Profesión Médica.

La decisión se produce tras la presión de comunidades como Madrid, Baleares, Extremadura y Andalucía, que reclamaron tratar este asunto con urgencia.

Sanidad debatirá el impacto de la huelga médica y el estado de las negociaciones en el Consejo Interterritorial de este viernes.

Finalmente, el impacto de la huelga médica y el estado actual de las negociaciones con los facultativos serán objeto de debate en el Consejo Interterritorial ordinario de este viernes 27, según ha podido comprobar este diario al tener acceso a la nueva orden del día.

Sanidad ha cedido a las peticiones de varias comunidades como Madrid, Baleares, Extremadura y Andalucía. Estas solicitaron por carta a la ministra que incluya, entre los puntos a debatir, la huelga médica nacional indefinida, cuya segunda semana de paros concluyó el pasado viernes.

Así, la cartera de Mónica García ya tenía previsto debatir con las regiones el impacto de los paros con el objetivo de llegar a un consenso y poner fin a esa huelga indefinida. Para ello, anunció el pasado lunes, la convocatoria de un Consejo Interterritorial extraordinario el 9 de abril.

No obstante, la cita se ha adelantado finalmente después de las presiones de las regiones que pidieron "con urgencia" que se debatiera este asunto.

Los consejeros de Sanidad han denunciado que el conflicto, derivado del proceso de negociación del Estatuto Marco, ha desencadenado una situación de alcance estatal "sin precedentes" y con "efectos significativos" en la organización de los servicios sanitarios y en la prestación asistencial.

Pero no es el único paso que han dado las autonomías. Durante la semana pasada, Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco propusieron un ente independiente para mediar entre Sanidad y el colectivo. Así, en una carta remitida a la ministra, señalaban que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser una institución adecuada para ejercer dicho papel.

García, por su parte, rechazó la petición al considerar que ya existe un espacio para ello: el Foro de la Profesión Médica (FPME). Insiste en que cualquier acuerdo se debe formalizar a través de este órgano, ya que tiene capacidad para negociar.

Por ahora, las posturas entre el departamento y el comité de huelga están bastante alejadas. A pesar de que el Ministerio ha dado el paso para sentarse con los facultativos, a través del FPME, "los médicos siguen manteniendo que la propuesta enviada no incorpora ningún contenido nuevo respecto al borrador de diciembre"

Puntos a debatir

Además, en el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este 2026, el Ministerio abordará hasta 30 puntos.

El departamento de Mónica García tiene previsto tratar el polémico anteproyecto de Ley de Gestión Pública. También se debatirá sobre la Ley de Organizaciones de Pacientes y diversas estrategias y prácticas relacionadas con cuidados paliativos y eutanasia.