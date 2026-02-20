Telefónica y Vithas se alían para aplicar la computación cuántica en el desarrollo de fármacos contra el cáncer

La colaboración también incluye avances en ciberseguridad hospitalaria, usando tecnología de distribución cuántica de claves para proteger datos médicos críticos.

Telefónica, Fundación Vithas y la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) han impulsado un proyecto pionero que utiliza la computación cuántica para el diseño inteligente de fármacos contra el cáncer.

El objetivo es combatir la mutación BRAF V600E, una proteína alterada que impulsa el crecimiento descontrolado de agentes cancerígenos, mediante la generación de moléculas que inhiban la acción de dicha proteína.

Para ello, este equipo multidisciplinar ha desarrollado un modelo híbrido que combina la inteligencia artificial convencional con las propiedades de la física cuántica para generar candidatos a fármacos con una precisión y calidad muy superior a los métodos actuales.

"Este proyecto representa un hito tecnológico y un avance relevante para agilizar el desarrollo de tratamientos críticos en oncología y para otras enfermedades complejas", señala Telefónica en un comunicado.

Los trabajos para el desarrollo del proyecto se han coordinado desde el Centro de Talento y Tecnología Javier Echenique, un nuevo espacio estratégico de innovación avanzada creado por Telefónica y ubicado en Bilbao.

Cabe destacar que el descubrimiento de fármacos mediante métodos experimentales tradicionales implica largos tiempos de desarrollo y un elevado índice de descarte, ya que sólo un número muy reducido de moléculas candidatas a fármaco logra llegar hasta las fases más avanzadas del desarrollo.

En el proyecto, una red neuronal clásica actúa como un arquitecto que construye moléculas y al mismo tiempo aprovecha la visión creativa de un circuito cuántico.

"La simbiosis permite conseguir una lista de moléculas candidatas de gran calidad y evaluarlas mediante filtros químicos con la ventaja de acortar significativamente los tiempos en la investigación del desarrollo del fármaco", precisa la institución.

Los trabajos realizados hasta el momento han obtenido resultados preliminares muy prometedores en los que las moléculas obtenidas mejoran prácticamente en todos los parámetros implicados para la evaluación de un potencial fármaco.

Juan Cambeiro, responsable de Proyectos de Cuántica Aplicada de Telefónica España, destaca: “Esta iniciativa demuestra cómo la computación cuántica ha dejado de ser una teoría para convertirse en una herramienta con posibilidades reales en sectores como salud, industria, logística o banca".

Por su parte, Ángel Ayuso, director de la Fundación Vithas, señala: “Desde el Laboratorio de Tumores Cerebrales, una unidad mixta de la Universidad Francisco de Vitoria y de Vithas centrada en glioblastoma, impulsamos una línea de desarrollo de fármacos que combina la identificación de moléculas terapéuticas en tumores cerebrales primarios (gliomas) con el diseño racional de moléculas capaces de modular dichas dianas”.

Ciberseguridad

La iniciativa es un hito más en la colaboración entre Telefónica y el grupo hospitalario Vithas en cuántica.

Durante la pasada edición del Mobile World Congress (MWC), ambas entidades presentaron un proyecto pionero de ciberseguridad sanitaria que consistió en el despliegue de un enlace de Distribución Cuántica de Claves (QKD) para conectar de forma ultrasegura los hospitales madrileños de Vithas Madrid Arturo Soria y La Milagrosa.

Esta tecnología ‘Quantum-Safe’, desarrollada en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y socios como LuxQuanta y QoolNet, permitió blindar datos críticos, como historias clínicas, imágenes médicas y monitorización de constantes, frente a la futura capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos, garantizando que la información del paciente permanezca inalterable y privada.