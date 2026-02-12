La española Belén Garijo será la nueva CEO del gigante farmacéutico francés Sanofi

Las claves nuevo Generado con IA Belén Garijo, directiva española, será la nueva CEO de la farmacéutica francesa Sanofi a partir del 29 de abril. Garijo regresa a Sanofi tras 15 años, donde anteriormente ocupó cargos clave, como vicepresidenta de Operaciones Farmacéuticas para Europa y Canadá. La prioridad de Garijo será fortalecer la productividad, gobernanza e innovación en el área de investigación y desarrollo de Sanofi. Su nombramiento ha sido elogiado por el presidente del consejo de Sanofi, destacando su experiencia y liderazgo en el sector farmacéutico.

La española Belén Garijo ya tiene nuevo destino. La directiva española (nacida en la localidad de Almansa), después de 15 años a los mandos de Merck, será la nueva CEO del gigante farmacéutico francés Sanofi.

La multinacional gala ha anunciado el nombramiento este mismo jueves, dado que no renovará a Paul Hudson en el puesto. La directiva española iniciará su andadura al frente de Sanofi a partir del 29 de abril, que cuando se celebrará la próxima junta general de Sanofi.

"Belén Garijo aportará un mayor rigor a la implementación de la estrategia de Sanofi y acelerará la preparación del futuro del grupo", indica la multinacional francesa en un comunicado.

"Su prioridad será fortalecer la productividad, la gobernanza y la capacidad de innovación del departamento de investigación y desarrollo", añade

No es la primera aventura profesional de Garijo en Sanofi. Lo cierto es que la directiva española fue parte de la compañía francesa durante un prolongado periodo de 15 años. Después de este tiempo fue cuando recaló en la alemana Merck.

Frédéric Oudéa, presidente del consejo de administración de Sanofi, no escatima alabanzas para referirse a su futura CEO. "Es una líder reconocida en nuestro sector con una reputación indiscutible", afirma.

"Conoce a fondo el Grupo Sanofi, donde ha ocupado importantes puestos y cosechado numerosos éxitos durante 15 años", añade Oudéa.

Retorno

En efecto. El aterrizaje de Garijo en Sanofi supone su retorno a una compañía de cuya cúpula formó parte. De hecho, fue vicepresidenta de Operaciones Farmacéuticas para Europa y Canadá y ocupó un asiento del comité ejecutivo.

"En una industria farmacéutica en constante evolución, ponemos a Sanofi en manos expertas. La brillante trayectoria internacional de Belén Garijo avala su visión estratégica y su capacidad para impulsar transformaciones profundas y generadoras de valor con una cultura de rigor que prioriza los intereses de los pacientes", concluye.

La española, una de las directivas más influyentes del sector farmacéutico, y Merck ya habían anunciado que separarían sus caminos este 2026.