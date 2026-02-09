La precarización se asoma al transporte sanitario: los salarios bajos y congelados se suman a las ambulancias obsoletas

Sindicatos demandan un convenio estatal que regule el sector y mayor control público para mejorar la calidad del servicio y las condiciones de los trabajadores.

La externalización del servicio y las licitaciones a la baja limitan las condiciones laborales y bloquean la actualización de convenios, generando sobrecarga laboral y jornadas de hasta 60 horas semanales.

Las ambulancias están obsoletas, con vehículos que superan los diez años de antigüedad y sufren un rápido deterioro por su uso intensivo.

El transporte sanitario enfrenta graves problemas de precariedad, con salarios bajos y congelados, especialmente en comunidades como Extremadura, Andalucía y Canarias.

El transporte sanitario lleva años asfixiado, pero en los últimos meses la situación es aún más crítica. Los profesionales de varias comunidades autónomas (Cataluña, Andalucía, Madrid, Canarias, Extremadura y, recientemente, Castilla-La Mancha) denuncian las malas condiciones laborales a las que están expuestos. Unas reclamaciones que les han llevado, en el peor de los casos, hasta la huelga.

Así, a los salarios bajos y congelados se suma la falta de renovación de unas ambulancias que están prácticamente obsoletas.

Y la situación empeora dependiendo de cada región. En algunas comunidades, los sueldos no llegan ni al salario mínimo interprofesional (SMI), como es el caso de Extremadura, según advierten los sindicatos. Por ejemplo, en otras como Andalucía o Ceuta y Melilla, el salario medio es similar al SMI. En Canarias aún se está intentando conseguir.

Todo esto ocurre porque la mayoría de servicios de ambulancias (tanto los programados como los de urgencias) están externalizados, es decir, que dependen de empresas privadas.

Las organizaciones sindicales (CCOO, UGT) denuncian que en los concursos públicos las consejerías mayoritariamente se decantan por los contratos más económicos, lo que provoca que las condiciones laborales de los profesionales se encuentren muy limitadas.

En ese sentido, el sector sufre una parálisis, "sobre todo por una cuestión de presupuestos. Esto provoca que los convenios estén bloqueados. Existen provincias con tablas salariales del año 2007, porque las mejoras económicas principalmente dependen de que la Administración publique nuevas licitaciones más elevadas", advierte Agustín López, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Precisamente eso es lo que llevan años denunciando: las licitaciones a la baja. Aunque la situación cambia mucho en función de cada comunidad autónoma, la mayoría sufre una situación de precariedad laboral.

"A nivel nacional estamos reivindicando que los mismos empresarios no deberían presentarse a los concursos que no sean acordes, al final, a un precio justo y digno para los trabajadores", manifiesta Juan Martínez, representante de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT.

Todo esto provoca que no se puedan ampliar las plantillas y los técnicos de emergencias tengan que soportar una carga laboral con exceso de jornadas que, en algunos casos, llegan hasta las 60 horas semanales.

"Así, el desfase que existe entre lo que se trabaja y lo que se registra en nómina es enorme y esto hace que haya una intervención y que se disparen las denuncias del colectivo ante la Inspección de Trabajo por falta de transparencia", indica el representante sindical de CCOO.

Otro de los problemas que ha levantado ampollas entre los técnicos de emergencia ha sido el deterioro sustancial de sus vehículos de trabajo: las ambulancias.

Ambulancias obsoletas

"Normalmente, este tipo de vehículos suele tener una vida útil de unos ocho años, pero ahora lo han alargado a diez años. Y esto es superpeligroso. Se sacaron de la manga un Real Decreto para prorrogar su antigüedad porque dicen que no hay suficientes ambulancias en el mercado para poder carrozarlas, es decir, lo que supone transformar un vehículo base en uno de emergencias", señala Martínez.

Una ambulancia suele hacer unos 300 o 400 kilómetros de media al día, con lo cual su deterioro es más rápido que el de un turismo normal. "Es transporte que va de urgencia y mecánicamente tiene que estar perfecta por si tienes que dar un frenazo. Es nuestro medio de trabajo, que pasa, como mínimo, por cuatro o cinco manos cada semana y cada uno conduce a su manera", precisa.

Falta de convenio

Por este motivo, los sindicatos del sector denuncian la falta de un convenio estatal que pueda unificar estas condiciones. Otras comunidades como Castilla-La Mancha reclaman que el propio servicio de salud gestione el servicio de ambulancias para tener un mejor control tanto de las condiciones del personal como del transporte.

"Aquí el problema, al final, no es de los empresarios, porque estos vienen a hacer negocios. Pero es el servicio de salud autonómico el que debería estar mejor cubierto y vigilado. Por ejemplo, si yo en un concurso público ofrezco 30 ambulancias en total, lo que no se puede hacer es que un día haya 15, otro 20 y otro sólo tres", termina Martínez.