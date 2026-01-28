GSK, Sanofi y MSD, las compañías que más fondos se llevan del megacontrato de vacunas de 1.700M de Sanidad

Todas las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Galicia, participan en el acuerdo, que también incluye a Muface, Ceuta y Melilla.

GSK se adjudica el mayor número de lotes (14), incluyendo el más grande, valorado en 666,6 millones de euros para vacunas contra el herpes zóster.

El contrato está dividido en 25 lotes que incluyen vacunas contra el herpes zóster, tétanos, hepatitis B, sarampión, tosferina y VPH, entre otras.

GSK, Sanofi y MSD son las farmacéuticas que más fondos reciben del megacontrato de vacunas de 1.700 millones de euros adjudicado por el Ministerio de Sanidad.

El megacontrato de vacunas de 1.700 millones de euros del Ministerio de Sanidad está parcialmente adjudicado a siete farmacéuticas. Las mismas compañías que, en un primer momento, presentaron sus ofertas al concurso público: GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Medicare Farma, Babavarian Nordic (y su filial española) y Takeda.

Los laboratorios que más fondos se llevan de esta adjudicación son GSK (14 lotes), MSD (seis lotes), Sanofi (siete) y Pfizer (tres lotes con unas de las ofertas más altas).

El contrato se divide en 25 lotes (en total 12,5 millones de dosis) para la adquisición de vacunas frente al herpes zóster, tétanos, hepatitis B, sarampión, tosferina o el Virus del Papiloma (VPH), entre muchas otras. Y se enmarca dentro del acuerdo marco del calendario de vacunación.

Este está destinado a Muface, las ciudades de Ceuta y Melilla y las comunidades autónomas que se adhieran al megaconcurso. Como ya adelantó este diario, todas las regiones han decidido sumarse a él, excepto País Vasco y Galicia.

Para ello, se parte con un presupuesto base de 765,7 millones (con impuestos incluidos).

GSK ha sido la farmacéutica que más lotes se ha llevado con un total de 14. En muchos de ellos comparte adjudicación con otras compañías como MSD o Sanofi.

Así, GSK ha conseguido el lote más grande: el 23. Fue la única que pujo por este contrato de 666,6 millones de euros para adquirir vacunas frente al herpes zóster.

El segundo contrato más grande es el lote 16 con vacunas frente a meningococo de serogrupo B por un valor de 179 millones. En este caso, Pfizer y GSK (que pujaron por él) ambas se lo llevan. El megalote 17 de 140 millones para comprar vacunas frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) se lo queda MSD.

En cuarto lugar, está el lote 18 con vacunas frente al rotavirus por un valor de 130 millones de euros. Para este también se ha hecho una multiadjudicación: se lo quedan GSK y MSD.

Más bajos

El resto de farmacéuticas se han quedado con contratos más bajos (a los que en su día pujaron).

En el caso de Takeda se ha llevado el 25. Este contrato, con un valor de 8,8 millones de euros, es para adquirir vacunas contra el dengue.

Medicare Pharma también sólo uno: el lote 5 que contempla dosis frente a la difteria y tétanos por un valor de 14 millones de euros.

Babarian (en ella se incluye su filial española) ha conseguido tres lotes: el 20 (vacuna frente a la rabia, por valor de 4,8 millones de euros), el 19 (vacuna oral frente a la fiebre tifoidea, por valor de 1,9 millones) y el 22 (vacuna frente al cólera, por valor de 1,5 millones).

Por otro lado, el 21 ha sido el único que se ha quedado desierto: ningún laboratorio ha pujado por él, por lo que no ha sido adjudicado. Se trata de una partida de 2,8 millones de euros para la compra de vacunas frente la encefalitis japonesa.