Madrid, Barcelona y Valencia, se postulan como candidatas a alojar la sede nacional de terapias avanzadas

Cataluña presenta el Campus Hospital Clínic de Barcelona como candidato, valorando su entorno estratégico y alto nivel de infraestructuras y talento científico.

Madrid ofrece Majadahonda, destacando el Instituto de Salud Carlos III y la experiencia pionera del Hospital Puerta de Hierro en medicamentos innovadores.

Valencia propone el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe como sede, resaltando su excelencia científica y experiencia en terapias avanzadas como CAR-T.

Madrid, Barcelona y Valencia compiten para albergar la sede nacional del Consorcio Estatal en Red para el Desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (Certera).

De esta manera, el objetivo de Certera es dotar a España de una infraestructura científica coordinada para impulsar tratamientos de vanguardia para enfermedades complejas, como es el caso de las terapias CAR-T.

Por su parte, Valencia ha sido la primera que lo oficializó. Hace unos días, el ejecutivo regional anunció su candidatura, proponiendo el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe como sede. Así, la autonomía asegura que esta institución cumple con los requisitos de excelencia científica, capacidad tecnológica, infraestructura, recursos humanos y compromiso institucional.

La Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital La Fe, certificada en cumplimiento de las normas de correcta fabricación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios desde 2019, se ha encargado de desarrollar proyectos pioneros.

Como por ejemplo: el banco nacional de linfocitos T virus específicos, el desarrollo de CAR-T académicos para leucemias agudas, terapias basadas en células NK, linfocitos infiltrantes de tumor para cáncer de pulmón u optimización de bioprocesos mediante inteligencia artificial.

Además, el Servicio de Farmacia del hospital cuenta con la certificación internacional ISO referente a la gestión de estos medicamentos.

Madrid y Cataluña han sido las siguientes en dar el paso, concretamente este martes. En su caso, la capital ofrece Majadahonda para alojar la sede, ya que cuenta con las instalaciones del Instituto de Salud Carlos III, organismo que coordina esta red científica estatal.

"A ello se suma la trayectoria del Hospital público Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, que fue pionero en 2019 en el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas en España, con la creación del fármaco NC1 para el tratamiento de lesiones medulares crónicas, el primero del país en obtener autorización de uso", asegura el Gobierno autonómico en un comunicado.

Por su parte, Cataluña también ha presentado su candidatura para ubicar la sede física de Certera en el Campus Hospital Clínic de Barcelona, en concreto en el edificio CEK de la FRCB-Idibaps.

La Generalitat ha considerado que dicho campus es un entorno estratégico que concentra conocimiento, talento e infraestructuras de alto nivel, y ha dicho que las consellerias de Salud e Investigación y Universidades trabajarán para formalizar la candidatura dentro del plazo establecido.

Así, el proceso para presentar la candidatura se abrió el pasado 25 de noviembre. Y según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se concede 30 días hábiles a las administraciones interesadas para remitir sus propuestas de sede.