La FDA aprueba la primera píldora oral contra la obesidad de Novo Nordisk que ya coge ventaja a Lilly

Novo Nordisk presentó también el tratamiento oral para la obesidad a la Agencia Europea de Medicamentos y otros reguladores en 2025.

La píldora estará disponible en EE.UU. a principios de enero de 2026 y su eficacia es similar a la versión inyectable.

Wegovy ha mostrado en ensayos clínicos una pérdida de peso media del 16,6%, con una de cada tres personas perdiendo un 20%.

La FDA ha aprobado la primera píldora oral contra la obesidad de Novo Nordisk, llamada Wegovy, en Estados Unidos.

Luz verde a Wegoby, la píldora oral para adelgazar de Novo Nordisk, en Estados Unidos. Así es, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la primera terapia oral con GLP-1 autorizada para el control de peso.

Esto está impulsando hasta un 8% la cotización de las acciones de la farmacéutica danesa y ya gana terreno a Lilly que se encuentra a la espera de la aprobación de su píldora oral: orforglipron. No obstante, este fármaco se evalúa bajo el nuevo programa de vales de prioridad de la FDA, destinado a recortar los plazos de aprobación. Y se espera que esa decisión llegue para primavera de 2026.

De este modo, Novo Nordisk espera lanzar la píldora (semaglutida oral de 25 mg administrada una vez al día) en Estados Unidos a principios de enero de 2026.

Cabe recordar que la compañía presentó también en la segunda mitad de 2025 su tratamiento oral para la obesidad a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades reguladoras.

Según ha informado Novo Nordisk, en los ensayos clínicos realizados, su píldora contra la obesidad demostró una pérdida de peso media del 16,6%, mientras que una de cada tres personas experimentó una bajada de peso del 20%.

Así, destaca que la pérdida de peso lograda con Wegovy es similar a la de la terapia inyectable (con nombre similar) de 2,4 mg.

"La píldora ya está aquí. Con la aprobación de esta terapia oral, los pacientes dispondrán de una práctica píldora de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", afirmó Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo Nordisk.

"Como el primer tratamiento oral con GLP-1 para personas con sobrepeso u obesidad, la píldora 'Wegovy' ofrece a los pacientes una nueva y práctica opción de tratamiento que puede ayudarles a iniciar o continuar su proceso de pérdida de peso", añadió el ejecutivo, subrayando que ningún otro tratamiento oral actual con GLP-1 puede igualar la pérdida de peso que ofrece esta píldora.