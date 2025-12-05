Mónica García se queda sola con su Estatuto Marco: todas las profesiones sanitarias se rebelan y van a la huelga

Este jueves Mónica García presumía de tener un Estatuto Marco prácticamente casi cerrado en sus redes sociales, pero nada más lejos de la realidad. La ministra se ha quedado sola: a ningún sanitario le gusta el texto en el que está trabajando el departamento. Todas las profesiones sanitarias se han rebelado e irán a la huelga.

A pesar de que el grupo de trabajo de Mónica García lleva unos meses afirmando que la norma está "al 98% cerrada", el acuerdo no termina de salir adelante. Y por ahora, el departamento tiene varios frentes abiertos con un horizonte repleto de huelgas.

Los sindicatos sanitarios, que están dentro del Ámbito de Negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han anunciado este pasado jueves que convocarán una huelga indefinida a partir del 27 de enero. Los paros se celebrarán los martes de cada semana, con carácter indefinido.

Un paro al que varias profesiones sanitarias ya han anunciado que se sumarán. Este ha sido el caso del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y del Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS).

Por su parte, para los técnicos es de una prioridad "absoluta" que el Estatuto Marco recoja la clasificación de los técnicos de la formación profesional con sus retribuciones inmediatas, entre otras mejoras.

Con todo, las organizaciones sindicales han convocado la huelga en enero para dar un margen al Ministerio de Sanidad a que escuche sus peticiones. Así, piden al departamento "seguir negociando" y que se les entregue un nuevo borrador con aquellas cuestiones que "son irrenunciables".

Entre esas peticiones se encuentra conocer las retribuciones básicas de esa nueva clasificación profesional, la reducción de jornada a las 35 horas o el acceso a la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria.

"Tenemos que conocer la nueva retribución, queremos tener claro cómo va a ser la jubilación anticipada, que aunque ha habido avances en cuanto a este tema, el Ministerio no nos termina de dejar claro cómo son esas cuestiones. La jornada de 35 horas tampoco la hemos definido", añadía Laura Villaseñor, presidenta del Sindicato de Enfermería (Satse) en la rueda de prensa convocada por los sindicatos.

Cabe recordar que los sindicatos llevan casi un mes sin verse las caras con el departamento. La última reunión monográfica (citas a las que se comprometió el Ministerio para tratar dichos asuntos) fue el 6 de noviembre. En este encuentro se abordaron el tema de los solapes de jornada o la jubilación parcial y la anticipada.

Negociación paralizada

Estos se quedaron a la espera de que en la próxima reunión se tratara el modelo retributivo de la nueva clasificación profesional.

Y con la necesidad de que el departamento les entregara una nueva propuesta. Pero aún no ha habido respuesta.

De forma paralela, el departamento ha tenido varias reuniones con los sindicatos médicos (CESM) con el objetivo de paralizar las jornadas de huelga nacional. En estos encuentros, el Ministerio ha hecho varias propuestas que no han terminado de convencer a los galenos, ya que "las propuestas eran demasiado ambiguas y no se terminaba de concretar en el nuevo borrador las mejoras", añaden fuentes cercanas a los sindicatos.

Los médicos han rechazado la oferta del departamento después de no lograr un Ámbito de Negociación Propio (una de las demandas principales de los facultativos), la creación de una nueva categoría profesional o mejoras en las guardias.

Respuesta del PP

Ante este escenario tan vertiginoso, el Partido Popular (PP) ha instado al Ministerio a que retire el borrador del Estatuto Marco y comience un nuevo proceso de negociación. Así lo ha señalado, Carmen Fúñez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.

"Exigimos que Pedro Sánchez deje de mirar hacia otro lado, que retire este proyecto fallido y se empiece de cero una reforma seria, dialogada y consensuada. Porque esto no va de política, va de responsabilidad, va de proteger a los pacientes y a nuestros profesionales sanitarios. Y no se soluciona con más soberbia y más desprecio del Gobierno, sino escuchando, dialogando y construyendo soluciones reales", indicó Fúnez.

Sanidad ha intentado cerrar por todos los medios acuerdos con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación. Reuniones con los médicos, los sindicatos sanitarios y las comunidades autónomas: ninguno aprueba su Estatuto.

Por lo que Mónica García se acerca a un callejón sin salida a menos de un mes de que acabe el año.

Con todo, empieza la cuenta atrás para que el Ministerio de Sanidad apruebe el Estatuto Marco si no quiere perder los fondos de ayudas de la Comisión Europea. Y viendo lo visto, se le complica mucho la situación.