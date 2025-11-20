Villaseñor (Satse): "No daremos carta blanca en el Estatuto Marco sin conocer cómo será el nuevo modelo retributivo"

Satse identifica como principales retos para la enfermería la precariedad laboral, el déficit de profesionales, la atención a pacientes crónicos y el impulso de la enfermería escolar ante el aumento de problemas de salud entre adolescentes.

El nuevo Estatuto Marco está llegando a su recta final, pero aún quedan flecos pendientes para que los sindicatos sanitarios den el ok definitivo al texto. Entre ellos, esperan conocer más sobre el modelo retributivo que supone esa nueva reclasificación profesional.

Y no van a renunciar a ello. "No daremos carta blanca en el Estatuto Marco sin conocer cómo será el nuevo modelo retributivo", así lo asegura Laura Villaseñor, presidenta del Sindicato de Enfermería (Satse) en una entrevista concedida al Observatorio de la Sanidad.

Cabe recordar que la normativa contempla una nueva reclasificación de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces). De esta manera, los grupos A1, A2, B, C1 y C2 se organizarán por números (Grupo 1, 2, 3).

Pero, ¿qué ocurre tras esto? Según denuncia la presidenta, los sindicatos sanitarios no tienen constancia todavía de cómo va a ser ese modelo retributivo. Estos reclaman negociarlo, aunque el Ministerio se apoya en un informe jurídico para rechazar esto, argumentando que sería invadir competencias de leyes como los Presupuestos del Estado o de otros ministerios.

"Tenemos clarísimo que el Ministerio y la norma no nos van a recoger en el texto las retribuciones. Lo sabemos de sobra. Pero, ¿qué pasa? La nueva clasificación se desvincula totalmente del Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso, queremos saber si la retribución básica va a ser igual en esta nueva clasificación", añade Villaseñor.

Laura Villaseñor, presidenta de SATSE en la sede del sindicato. Sara Fernández

Y continúa: "No te estoy diciendo que me des una tabla con las cantidades, pero sí que me tendrás que decir pues vamos a hacer una equivalencia o no vamos a marcar un modelo retributivo nuevo. Vale, pero ese modelo, pues tendremos que empezar a hablar de en qué va a consistir".

La presidenta de Satse recalca la necesidad de conocer las consecuencias que va a tener la nueva clasificación a nivel retributivo para comprobar "si de verdad se va a acabar con ese agravio y esa discriminación de todos los titulados superiores con un salario base similar, igual que están en el empleo público. Y si vamos a tener acceso a los puestos de dirección y gestión que también teníamos vetados por estar en ese grupo A2".

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos tendrán en unas semanas la última reunión donde el departamento se ha comprometido a entregar un nuevo borrador sobre esas cuestiones irrenunciables (jornada laboral, retribuciones y jubilación voluntaria anticipada y parcial).

Y aunque los sindicatos han acercado posturas con el grupo de trabajo de Mónica García, se tienen que "debatir muchas cosas" y no cree que sea la cita definitiva.

"No vamos a apoyar una huelga en la que no se están pidiendo derechos para el resto de profesionales"

Bueno, "pues sobre todo dependerá de cuál es el planteamiento en la clasificación profesional que ya nos queda ahora. Pero no creo que en una reunión eso se solucione. No vamos a cerrar nada hasta que no quede bien claro cómo va a ser ese tema de la clasificación y otras cuestiones que hemos pedido que se redacten de otra manera para que queden más claras".

En cuanto a la huelga nacional médica, convocada del 9 al 12 de diciembre, Villaseñor se muestra firme."Están en su derecho de hacer las acciones que consideren oportunas. Nosotros no la apoyamos porque no es una huelga en la que están pidiendo derechos para el resto de los profesionales. Todas las acciones o reivindicaciones que hagamos serán en defensa de todos los colectivos a los que representamos en esa negociación, no de uno sólo".

Prescripción enfermera

Otra de las cuestiones que se ha abordado en la entrevista ha sido la polémica con la prescripción enfermera. El Ministerio de Sanidad ha publicado ya once guías para que estas profesionales puedan prescribir ciertos medicamentos. Unos protocolos basados en evidencia científica y con pautas seguras que se deben seguir.

No obstante, varios colectivos médicos han recurrido algunas de estas guías debido a que alegan que son competencias exclusivamente suyas y las guías suponen un riesgo clínico.

Ante esto, manifiesta: "En la práctica asistencial hay consenso por parte de todos los profesionales, son determinadas opiniones muy concretas y aisladas, con cierto interés, las que han generado esta polémica y que además están trasladando unos mensajes primero que no obedecen a la realidad".

También, señala que hay países (Canadá, Reino Unido, Irlanda) que llevan trabajando 30 años con prescripción y han observado ciertas ventajas: "Ha mejorado la adherencia terapéutica, incluso el nivel de gasto sanitario como farmacéutico, la seguridad clínica y la eficiencia del sistema", recalca Villaseñor.

"Hay países como Irlanda, Reino Unido o Canadá que ya llevan trabajando 30 años con prescripción y tienen cierta experiencia. En ellos se ha visto cómo han mejorado la adherencia terapéutica e incluso, el nivel de gasto"

"A mí me parece que son mensajes peligrosos y que están trasladando una desconfianza a la sociedad. Esto es por el bien de todos. Al final es una labor colaborativa, en la que participamos dos colectivos profesionales, es por el bien del equipo, del sistema y sobre todo, lo más importante del paciente. No vamos a entrar a hacer diagnósticos médicos", continúa.

Por otro lado, a las guías ya existentes se pretenden añadir muchas más, "las que sean posibles". Como adelantó este periódico, destacan las anunciadas recientemente: la de sedación, insuficiencia cardíaca y dolor quirúrgico, a las que les queda muy poco para ser aprobadas. "Están con los últimos flecos", señala la presidenta.

No obstante, uno de los grandes retos que tienen con las guías de prescripción enfermera es lograr implementarlas en todas las comunidades autónomas, ya que hay una gran disparidad entre territorios.

"Hay comunidades que van más avanzadas en ese sentido, como son Cataluña o Andalucía, y que se está viendo cómo esto está funcionando. El resto de regiones se tienen que poner las pilas en este sentido, ya que por parte de las consejerías hay cierto desconocimiento en cómo desarrollar esto. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es recoger esas buenas prácticas para establecer como un decálogo".

Ley del Medicamento

Además, el borrador de la nueva Ley del Medicamento contempla regular la prescripción enfermera. Se habilitará legalmente a enfermeras y fisioterapeutas como profesionales con facultades para prescribir medicamentos, siempre dentro de sus competencias.

Por eso, desde Satse están intentando acelerar la aprobación de la norma. Nos queda reunirnos con los grupos parlamentarios para aclararles las dudas que tengan. Y para que haya las menores reticencias posibles, aunque ya sabemos que las reticencias no van a ser si el texto dice una cosa u otra. Todo depende de la ideología política", añade.

Retos

En la entrevista concedida a este medio, la presidenta de Satse también analiza qué retos afrontará la profesión de cara a los próximos años, en los que habrá un gran aumento de población envejecida y de pacientes con patologías crónicas.

Aparte de los grandes retos de precariedad laboral y de déficit de profesionales, hay en determinadas especialidades donde la escasez es más notoria.

Villaseñor en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Sara Fernández

"Hay que darle una vuelta de verdad a la Atención Primaria, a lo que es la enfermera comunitaria, a la atención domiciliaria, y a otros recursos asistenciales, sobre todo que se fomente la atención en centros residenciales (para mayores). Algo que ya se está haciendo en los países nórdicos", reclama.

Por último, "la enfermería escolar es un reto que tenemos ahí, es una demanda que ya no es una profesional, sino social. O sea, cada vez tenemos más niños, niñas, adolescentes con problemas de salud. Los problemas crónicos antes empezaban a partir de los 40 años. Cada vez se están viendo más adolescentes que debutan con problemas, que son crónicos", concluye.