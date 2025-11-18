Casi la mitad de las enfermeras sufre acoso sexual y el 84,8% no lo pone en conocimiento de las autoridades ni lo denuncia

El acoso sexual a enfermeras y fisioterapeutas no es nada nuevo, pero, lejos de erradicarse con el paso de los años, cada vez lo sufren más habitualmente en los centros sanitarios.

En concreto, el 48,56% de ellas (es una profesión muy feminizada) manifiesta que ha sufrido comentarios o chistes de carácter sexista y el 84,8% no lo pone en conocimiento de las autoridades ni lo denuncia.

Así lo arrojan los resultados de la última encuesta sobre acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito sanitario elaborada y presentada por el Sindicato de Enfermería (Satse) este martes. En la que han participado casi 7.400 profesionales (también hombres, aunque en menor medida).

La mayoría de los encuestados realiza su trabajo en Atención Especializada (63,17%), seguida de Atención Primaria (25,18%); Urgencias y Emergencias (2,69%).

Por otro lado, el 37,2% de estas profesionales ha recibido un tratamiento diferente debido a su sexo. Y el 27,26% se ha sentido menospreciada o ha sufrido condescendencia.

Pero si se desglosan los datos: los números son alarmantes a día de hoy. A tres de cada diez enfermeras les han contado historias o bromas sexuales que les han resultado ofensivas y al 19,28% le han silbado o llamado su atención de forma sexual.

También, el 27,63% ha sufrido alguna invasión deliberada de su espacio personal. Y las acciones de acoso han ido a más. De hecho, al 22% de ellas le han intentado tocar o rozar. El 11,31% ha experimentado intentos no deseados de tener una cita.

Otro de los resultados que se extraen de la encuesta es que el 60,48% de las profesionales advierten que las situaciones señaladas han sucedido "alguna vez" en los últimos tres años. Además, el 43,43% han sufrido estas situaciones entre 2 y 5 veces a lo largo de su vida laboral.

"Nos ha sorprendido que, a día de hoy, nos hayamos encontrado con un porcentaje tan alto, ya que estamos avanzando hacia una cultura de más respeto y de más tolerancia. Y también, con tanta incidencia en los últimos tres años", ha denunciado Laura Villaseñor, presidenta de Satse.

¿Cuál es el perfil del agresor? La mayoría de acciones vienen dadas por parte de pacientes, de familiares y de compañeros de distinta categoría profesional (un 60%). En el caso de las mujeres, casi el 86% de sus acosadores son hombres.

Y en el sexo contrario las situaciones de acoso están muy repartidas. El 43,35% lo ha sufrido tanto por parte de hombres como de mujeres.

Denuncias

La mayoría de estas profesionales no denuncia por diversos motivos. En concreto, el 34,5% manifiesta una falta de confianza en el procedimiento y un 39,54% por desconocimiento. El resto presenta más motivos como la falta de confianza en la confidencialidad, el temor a que no les crean o a ser estigmatizadas.

De hecho, el 63,52% desconoce si existe algún protocolo de actuación contra el acoso en el trabajo y sólo el 18,8% afirma haber recibido información y haber tenido la posibilidad de formarse sobre el acoso sexual.

Como ha denunciado la presidenta de Satse, "todas estas acciones provocan alteraciones psicológicas en las profesionales, una baja autoestima, incluyen alteraciones físicas, así como problemas de sueño, gastrointestinales, y también hipertensión".

Con todo, "la magnitud del problema y la alta prevalencia de estos fenómenos obliga a impulsar un conjunto de acciones de sensibilización en los centros sanitarios sobre las personas trabajadoras, administraciones y empleadoras para romper los silencios de estos ambientes e instar a las víctimas y a su entorno a que pidan ayuda", ha declarado Villaseñor.

Esta campaña de sensibilización se hará en esta semana coincidiendo con que el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por su parte, Carmen Guerrero, responsable de Igualdad de Satse, ha declarado que se tienen que implantar protocolos de igualdad de manera homogénea en todas las comunidades autónomas, "ya que la situación es muy variopinta dependiendo de la región".

"Hay algunas autonomías que tienen un protocolo común por centros y otras por comunidad", termina.