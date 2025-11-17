Javier de Castro, elegido nuevo presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) tiene nuevo presidente. La sociedad ha anunciado el nombramiento del doctor Javier de Castro (actual vicepresidente), una elección que se ha tomado durante la Asamblea General de Socios, celebrada en el Congreso SEOM2025.

"Somos una especialidad muy consolidada que ha desarrollado un enorme trabajo en los últimos años, como lo demuestra la implementación de todos los Comités y equipos multidisciplinares que aseguran una asistencia de máxima calidad a los pacientes oncológicos", ha afirmado el doctor De Castro, también jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Sin embargo, ha reconocido que aún quedan retos para mejorar la vida de los pacientes de cáncer y de su entorno. Entre ellos, la polémica con los cribados. "No podemos olvidar que los programas de cribado para el diagnóstico precoz siguen siendo muy importantes para poder detectar la enfermedad en fases iniciales", ha agregado.

Además, ha hecho referencia al desafío de continuar impulsando la innovación en oncología y no sólo a través de nuevos tratamientos, sino también en el diagnóstico de precisión personalizado, destacando la existencia de un programa de Medicina de Precisión para diferentes tipos de tumores dentro de la cartera de servicios, si bien "continúa siendo un reto" su implantación completa en algunas comunidades autónomas.

Asimismo, ha señalado la importancia de incorporar terapias dirigidas y nuevos tipos de inmunoterapias de forma más ágil y rápida, de forma que lleguen "cuanto antes" a los pacientes y puedan beneficiarse de los mismos.

Investigación clínica

Entre los desafíos identificados también se encuentran el seguir apostando por la investigación clínica, académica y traslacional, más allá de la de tipo comercial, así como incorporar un nuevo modelo de asistencia integral a los pacientes de cáncer, centrándose en todo el proceso y en las necesidades de los largos supervivientes.

"Es clave y muchos hospitales de España ya están preparados para afrontar la atención al paciente oncológico de una forma diferente a como se ha trabajado hasta ahora, lo que va a aportar mucha mayor calidad a nuestros hospitales y va a repercutir, lógicamente, en él", ha señalado De Castro.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el acceso de los hospitales de menor tamaño o aquellos ubicados en contextos geográficos con menos población a tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), planes de Medicina de Precisión o a ensayos clínicos.

De Castro tampoco ha querido olvidar que uno de los pilares estratégicos de la atención al cáncer es la "humanización", por lo que contar con la experiencia del paciente es "clave" para mejorar su vida diaria.

De cara a seguir formando a nuevas generaciones de oncólogos médicos, el doctor ha destacado que la Sección +MIR "hace una excelente labor" al ofrecer una oferta formativa "atractiva, variada y estimulante", si bien aún hay necesidades de aumentar unas "siempre cortas plantillas que deben soportar una alta carga asistencial".

Durante el evento también se ha dado a conocer la composición del resto de la Junta Directiva para el periodo 2025-2027, en la que el puesto de vicepresidente lo ocupará el doctor Antonio González Martín, jefe de Servicio de Oncología Médica de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid.

Nueva Junta

Con este nombramiento habrá una nueva restructuración de la junta.

El nuevo secretario de la SEOM será el doctor Javier Puente Vázquez, del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid; y la tesorera, la doctora María José Safont Aguilera, del Hospital General Universitario de Valencia.