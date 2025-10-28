Las auxiliares de enfermería exigen una reclasificación profesional inmediata o irán a la huelga en noviembre

La Plataforma estatal de TCAEs Unidos por el C1 ha amenazado con una huelga en noviembre si no se realizan cambios inmediatos en su reclasificación profesional.

El borrador actual del Estatuto Marco no incluye una correlación clara entre los nuevos grupos de clasificación y los del EBEP, generando incertidumbre entre las auxiliares de enfermería.

Las TCAE actualmente están clasificadas en el subgrupo C2 del Estatuto Básico del Empleado Público, mientras que su formación corresponde al subgrupo C1.

Las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) exigen una reclasificación profesional inmediata, alegando que su categoría actual no refleja la titulación requerida para su puesto.

Las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) no pueden más: quieren una reclasificación profesional inmediata que sea independiente al Estatuto Marco. Estas profesionales llevan años denunciando que su categoría profesional no se ajusta a la titulación que se les exige, por eso, amenazan con ir a la huelga a finales de noviembre.

Actualmente, se encuentran en el subgrupo C2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Este es el nivel de los trabajos para los que sólo se exige la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). No obstante, para ser TCAE se pide un título oficial de Formación Sanitaria de Grado Medio que corresponde al subgrupo C1.

Fuentes del Ministerio de Sanidad reconocen que la reclasificación profesional se debería haber hecho, pero creen que no se aprobó porque la introducción del Plan Bolonia (que ordena los estudios según niveles) coincidió justo con el estallido de la crisis financiera.

Por eso, la reforma del Estatuto Marco vuelve a retomar la cuestión e impulsa el encuadramiento correcto de la formación que se exige para esas categorías.

No obstante, las auxiliares de enfermería llevan casi diez años reivindicando la actualización de su título y aunque parecía que el Estatuto Marco iba a poner fin a estas desigualdades, ellas no lo tienen tan claro. Actualmente, creen que el borrador que baraja el departamento de Mónica García es totalmente inviable.

Actual borrador

¿Qué ha pasado con el Estatuto marco? La reforma de esta ley barajaba una correlación entre los grupos de clasificación del EBEP con los del nuevo Estatuto.

La nueva norma hace una reclasificación de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). De esta manera, en vez de ordenar los grupos como A1, A2, B, C1 y C2, lo organiza por números: Grupo 8, Grupo 7, Grupo 6, Grupo 5 y Grupo 4. No obstante, en la última versión del borrador esa correlación ha desaparecido por completo.

"Estábamos tranquilas porque en el antiguo borrador teníamos claro que el grupo 4, en el que nos han puesto y que nos corresponde a los TCAE, íbamos a estar en el C1. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que han quitado esa correlación en el nuevo. Por lo tanto, nosotros ahora ya no sabemos si esos grupos del Estatuto corresponden realmente a los de clasificación del EBEP", denuncia Isabel Lozano, secretaría de Organización del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

Por eso, temen que esas mejoras, no sólo de reconocimiento retributivo, sino también a nivel profesional, no se lleguen a efectuar.

"Y más cuando hay una disposición transitoria sexta en el Estatuto Marco que dice que los efectos retributivos de los nuevos grupos de clasificación se tienen que negociar. Igual sí es cierto que pueden suponer alguna mejora, pero nadie nos garantiza que dicha mejora corresponda a la que sería en el C1 del EBEP, respectivamente", denuncia Lozano.

Como ha comentado al Observatorio de la Sanidad, actualmente desde SAE se están reuniendo con los grupos parlamentarios para analizar el borrador "y pedirles que, en caso de que no les beneficie, no aprueben esa ley".

Huelga

Por su parte, desde la Plataforma estatal de TCAEs Unidos por el C1 han decidido dar un paso más y ante la ignorancia de efectuar un cambio inmediato de reclasificación, han amenazado con ir a la huelga a finales de noviembre.

Como ha podido saber este periódico, "esta plataforma cuenta con el apoyo de dos sindicatos, uno de ellos tiene el aval suficiente para poder convocar un paro a escala nacional. No obstante, el resto de organizaciones sindicales como CCOO, UGT, SAE y CSIF han decidido no secundar la convocatoria", cuenta Ángeles Arellano, representante de la Plataforma a este periódico.

Las auxiliares de enfermería están cansadas de que nadie les escuche. La clasificación profesional del EBEP no recoge las funciones actuales que desempeñan, ya que datan del año 1973. Además, aseguran "que no es necesario que el Estatuto Marco recoja esta regulación, ya que se debería efectuar sin necesidad de que se recoja en esta norma".

"No es lógico ni justo, bueno, ya de justicia, que trabajemos como técnicos y nos remuneren como nivel de la ESO. Nos pagan como si no tuviésemos la titulación. Estamos en el mismo nivel que un celador", denuncia Arellano.

Por el momento, el borrador que baraja Sanidad no gusta a nadie: ni a sindicatos, ni médicos, ni comunidades autónomas. Todo esto, en un contexto en el que el departamento tiene varios frentes abiertos, entre ellos, las futuras convocatorias de huelga médica para diciembre de este año, las próximas reuniones con los sindicatos sanitarios y ahora, también, el paro de las auxiliares de enfermería.