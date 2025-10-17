Los médicos denuncian que las plazas de Atención Primaria de difícil cobertura se cubren con extranjeros sin especialidad

Se propone atraer talento joven con contratos prolongados, incentivos económicos y aumentar la oferta de plazas MIR para cubrir vacantes en Atención Primaria.

La contratación de médicos sin especialidad homologada genera un mayor gasto para el sistema sanitario y puede comprometer la calidad asistencial.

Remedios Martín Álvarez, presidenta de semFYC, destaca que estas prácticas son ilegales y rompen la equidad en las plantillas médicas.

Las plazas de Atención Primaria de difícil cobertura en zonas rurales y urbanas se están llenando con médicos extranjeros sin especialidad homologada, según denuncias.

La falta de médicos es un problema común en todas las áreas, pero esa escasez se acentúa en las zonas rurales y en los barrios de difícil cobertura, en zonas donde los MIR no se ven atraídos para ejercer la profesión.

En estos territorios, muchas administraciones aprovechan para cubrir las vacantes de médicos de Atención Primaria (AP) con profesionales extranjeros que no tienen la especialidad homologada. Aunque, también estas "prácticas ilegales" ya se extienden a los centros sanitarios de las grandes ciudades.

Así lo ha denunciado Remedios Martín Álvarez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) durante la celebración del Foro sobre la situación de la profesión médica en España de la Organización Médica Colegial (OMC) de este pasado jueves.

Cabe matizar que el ejercicio de la profesión médica en la sanidad pública exige tener acreditada una especialización.

Con todo, Martín ha recalcado que todas estas prácticas son ilegales y "van en contra de la ley, por lo que hay que alertar a las administraciones de la gravedad de esto. Esto está rompiendo la equidad en las plantillas".

Además, como ha aclarado la presidenta, el trabajo de los profesionales extranjeros sin especialidad supone más gasto para el sistema sanitario que los que sí cuentan con ella.

Y añade que la falta de una formación cualificada en Atención Primaria genera que cualquier error médico sea una negligencia. Esto puede provocar un aumento del número de consultas o un uso inadecuado de los recursos sanitarios disponibles.

Calidad asistencial

Tampoco, "con la incorporación de estos profesionales se puede ofrecer una seguridad al paciente ni una calidad asistencial", asegura Martín.

Cabe destacar que varias sociedades médicas han denunciado la ilegalidad de dichas contrataciones. La más reciente ha sido la que han impulsado los médicos de la Comunidad Valenciana. La sociedad de médicos de Familia ha denunciado a la Consejería ante la noticia sobre la contratación de 600 galenos sin formación MIR.

También Andalucía o Aragón han denunciado estas prácticas ilegales. De hecho, el pasado mes de marzo en el Hospital de Barbastro en Huesca (Aragón) se llegó a despedir a 13 médicos extracomunitarios que no contaban con el título homologado.

Tras esto, días más tarde, el Consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, dio a conocer que trabajaban 113 médicos en esa situación y que de esos, 109 estaban en AP. Pero que todo había sucedido por el crítico déficit que sufren estas especialidades y pidió al Ministerio de Universidades más agilidad en la tramitación de títulos.

Atraer talento

Durante su intervención en el Foro, la presidenta de SemFYC ha aclarado que la situación de la AP es crítica no sólo porque hay un déficit de profesionales, sino "porque es muy complicado atraer al talento joven".

"La situación de sobrecarga laboral que tienen los profesionales en consulta y la inestabilidad de los contratos (temporales de manera prolongada) hace que no sea atractivo para las nuevas generaciones", señala Martín.

Por eso, para captar a dicho talento (sobre todo en las zonas rurales) propone contratos más prolongados, ventajas para la conciliación, complementos por el desplazamiento o incentivos económicos.

También apuesta por incrementar esa oferta de plazas MIR para cubrir todas esas vacantes que aún quedan libres en esta especialidad.