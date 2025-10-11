Mitos y realidades de los aranceles a los medicamentos: no están en vigor, pero Trump podría activarlos mañana

Los aranceles podrían impactar a la industria farmacéutica europea, con pérdidas estimadas de 18.000 millones de euros anuales.

Los aranceles a los medicamentos innovadores que quiere imponer Donald Trump preocupan a la industria farmacéutica europea. Por el momento, no están activos, pero podrían entrar en vigor en cualquier momento.

El pasado 2 de abril el presidente de Estados Unidos anunció la política de aranceles. Impuso un 10% universal a todos los productos y un 20% a materiales específicos (conocido como arancel sectorial). Sin embargo, aquí no estaban incluidos los medicamentos.

El 9 de abril, Trump anunció una pausa arancelaria. Y unos días después, el 14 de abril, dio a conocer que había en marcha una investigación a cargo del Departamento de Comercio de Estados Unidos de acuerdo con la cláusula 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Una investigación que había comenzado el 1 de abril y que tiene un plazo para llevarse a cabo de 270 días. El objetivo es determinar si la dependencia exterior supone una amenaza para la seguridad nacional. En concreto, se están investigando cinco sectores, entre ellos, el del medicamento.

Si la balanza se decanta por el 'sí', el presidente de Estados Unidos tendría poder para imponer aranceles a los medicamentos. Con el porcentaje que considerase conveniente.

Criterios que basan la investigación. La investigación que está desarrollando el Departamento de Comercio de EEUU se basa en cuatro criterios: 1. Capacidad de fabricación actual y futura. 2. Capacidad de satisfacer la demanda actual y futura. 3. Riesgo de concentración de proveedores a nivel global. 4. Excesiva dependencia de suministros extranjeros.

Aunque el plazo para concluir la investigación es de 270 días (finalizaría el 1 de enero de 2026), lo cierto es que no tiene por qué agotarse. De hecho, la Casa Blanca ha dejado caer que podría tener la evaluación incluso antes de esa fecha.

Como se ha explicado anteriormente, si la investigación estima que las importaciones de los productos que evalúa (entre los que están los fármacos) suponen un riesgo para la seguridad del país, Trump podría activar los aranceles. Y eso puede suceder en cualquier momento.

¿Pero qué pasa con el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea y que prevé un arancel del 15%? Parece ser que no es vinculante.

De hecho, después de firmarse ese pacto entre Trump y Ursula Von der Leyen, el presidente de EEUU anunció a través de su red social la imposición de un arancel del 100% a las importaciones de productos farmacéuticos desde el 1 de octubre.

El magnate detalló que solo se librarían de este gravamen aquellas empresas farmacéuticas que estén construyendo su planta de fabricación en Estados Unidos.

Pero, finalmente, llegó el 1 de octubre y los medicamentos innovadores continúan sin tener aranceles.

Las inversiones de la industria

Los vaivenes de Trump con los aranceles han provocado una situación de alta incertidumbre para la industria farmacéutica innovadora.

Mientras se aclara cuál será el futuro del sector, ya son muchas las compañías que han anunciado planes de inversión en Estados Unidos con el objetivo de sortear los posibles gravámenes.

Es el caso de Novartis, Johnson & Johnson, Roche, AbbVie, Lilly, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca, GSK o Gilead. La cifra total de inversiones ya rebasa los 300.000 millones de dólares para los próximos años.

Los laboratorios tienen entre sus planes la construcción de plantas de producción y de centros de I+D.

Impacto en Europa

Las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como son los aranceles o la bajada de precios de los fármacos, pueden tener su impacto en Europa.

"Puede ocurrir que haya menos financiación privada para la I+D en Europa. Las medidas de la Administración Trump están llevando a un cambio de paradigma", avisó Juan Yermo, director general de Farmaindustria, durante la celebración del seminario con periodistas.

Además, los cálculos elaborados por la patronal de la industria farmacéutica europea (Efpia) apuntan a que el impacto de los aranceles (sobre el 15% 'pactado' entre EEUU y la UE) será de unos 18.000 millones de euros al año.

Actualmente, la UE exporta a Estados Unidos unos 120.000 millones de euros en medicamentos al año. Suponen el principal intercambio comercial entre ambos territorios.