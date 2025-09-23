Los médicos plantan cara a Sanidad: rechazarán cualquier propuesta que no sea un Estatuto Marco propio
Pretenden lograr el apoyo de los responsables parlamentarios para que muestren su rechazo a la propuesta ministerial.
Más información:Sanidad corrige a CESM sobre el nuevo borrador del Estatuto Marco: “Ningún derecho laboral será eliminado”
Los sindicatos médicos endurecen sus peticiones: no aceptarán otra propuesta que no sea un Estatuto Marco propio para este colectivo. Así, lo han expresado en una concentración frente al Ministerio de Sanidad para seguir mostrando su rechazo al borrador del Estatuto Marco en el que trabaja el departamento.
En concreto, más de 350 delegados de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han concentrado para rechazar la nueva versión del borrador.
Los galenos apuntan que este nuevo texto, en el que se incluyen las modificaciones de las comunidades autónomas, "suprime los derechos básicos del colectivo".
Después, han acudido al Congreso de los Diputados a registrar tanto la propuesta de estatuto propio (que presentaron el pasado 11 de septiembre) como las cartas de petición de reunión para los grupos parlamentarios.
Como ya anunció el Comité de Huelga, la concentración de este martes es una nueva movilización en esta campaña de rechazo a la norma que comenzó el pasado mes de enero.
Derechos básicos
Durante la lectura del manifiesto, los responsables sindicales han recordado que este último borrador no sólo ignora las demandas del colectivo, como un estatuto y Ámbito de Negociación propios o la voluntariedad de los excesos de jornada, sino que además suprime derechos y garantías de los trabajadores de la sanidad pública.
También añaden que elimina derechos como la referencia al descanso semanal de 36 horas o la obligación de retribuir la hora de guardia al menos de igual manera que la hora ordinaria.
Un "atropello intolerable a los derechos de los trabajadores sanitarios en general y de los derechos de los médicos y facultativos. En general esto pone en riesgo el futuro de la sanidad pública", han lamentado.
Cabe recordar que el Ministerio de Sanidad, ante estas acusaciones, se pronunció al respecto, añadiendo que "en ningún momento en esta última versión del Estatuto Marco se vulnerarán derechos".
Estatuto propio
La concentración se ha producido antes de que los representantes de ambas organizaciones registraran en el Congreso de los Diputados una carta solicitando reunión con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de presentar la propuesta de su estatuto propio.
Además, CESM y SMA pretenden recabar el apoyo de los responsables parlamentarios para que, ante una posible próxima tramitación en las Cortes, muestren su rechazo a la propuesta ministerial.
Las dos acciones de este martes forman parte de la campaña de movilizaciones del Comité de Huelga que se ha retomado este mes de septiembre.
Además de asambleas informativas, concentraciones y manifestaciones, hay convocada una segunda jornada de huelga nacional para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) para el próximo 3 de octubre.
Este paro está liderado por CESM y SMA cuenta también con el respaldo del Foro de la Profesión Médica.
Cabe recordar que a dicha huelga también se secundarán el resto de sindicatos profesionales del territorio nacional, como el de Madrid y Cataluña. A pesar de que estos también harán unos paros autonómicos de manera independiente.
A menos de dos semanas para dicho paro, el Ministerio de Sanidad aún no se ha reunido con el comité. En esa cita, los médicos mostrarán sus preocupaciones al departamento y se intentará llegar a un acuerdo.