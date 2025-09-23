Los médicos plantan cara a Sanidad: rechazarán cualquier propuesta que no sea un Estatuto Marco propio

Los médicos durante una concentración del Congreso de los Diputados.

Los sindicatos médicos endurecen sus peticiones: no aceptarán otra propuesta que no sea un Estatuto Marco propio para este colectivo. Así, lo han expresado en una concentración frente al Ministerio de Sanidad para seguir mostrando su rechazo al borrador del Estatuto Marco en el que trabaja el departamento. En concreto, más de 350 delegados de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han concentrado para rechazar la nueva versión del borrador. Los galenos apuntan que este nuevo texto, en el que se incluyen las modificaciones de las comunidades autónomas, "suprime los derechos básicos del colectivo".

Después, han acudido al Congreso de los Diputados a registrar tanto la propuesta de estatuto propio (que presentaron el pasado 11 de septiembre) como las cartas de petición de reunión para los grupos parlamentarios. Como ya anunció el Comité de Huelga, la concentración de este martes es una nueva movilización en esta campaña de rechazo a la norma que comenzó el pasado mes de enero.

Derechos básicos

Durante la lectura del manifiesto, los responsables sindicales han recordado que este último borrador no sólo ignora las demandas del colectivo, como un estatuto y Ámbito de Negociación propios o la voluntariedad de los excesos de jornada, sino que además suprime derechos y garantías de los trabajadores de la sanidad pública.