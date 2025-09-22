Sanitas abrirá centros para el cuidado de la salud mental en Madrid, Murcia y Alicante

Sanitas ha puesto en marcha su plan de expansión de los centros Mindplace para el cuidado de la salud mental. De hecho, ya hay dos clínicas en funcionamiento en Madrid y Murcia.

Y pronto habrá tres más. Según ha confirmado la compañía al Observatorio de la Sanidad, abrirá otro centro Mindplace en Alicante y dos más en Madrid. Todavía está pendiente su ubicación fija.

Mientras tanto, desde el pasado 1 de septiembre, los centros de Madrid (en Las Tablas) y Murcia ya atienden a pacientes.

Estas dos clínicas Mindplace, son las primeras de una red internacional que Bupa, matriz de Sanitas, ha puesto en marcha. Con ella se busca llegar a más de 200 centros abiertos en todo el mundo para 2027.

Cada uno cuenta con gabinetes donde ofrecer servicios de psicología, psiquiatría y logopedia tanto a adultos como a niños, ha explicado Sanitas en un comunicado.

“En España cada vez se habla más de salud mental, pero sigue siendo necesario disponer de espacios especializados a pie de calle donde poder acceder a todos estos recursos", ha explicado Jesús Bonilla, director general de Sanitas Nuevos Negocios.

"Creemos que los centros Mindplace van a marcar la diferencia, motivando realmente a que las personas den el primer paso”, ha continuado.

La sanidad privada, protagonista

La insuficiencia de los recursos destinados a la atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud ha propiciado el auge del sector privado en esta área asistencial.

Así, 8 de cada 10 consultas en psiquiatría (77%) se realizan en la sanidad privada, mientras que el sistema público responde sólo de 2 de cada 10 (23%), de acuerdo con las cifras recogidas en un informe del Consejo Económico y Social de España (CES).

Unas consultas que se han incrementado en los últimos años. Mientras que en 2010 hubo cerca de 14.000, en 2021 se elevaron hasta 26.000. Es decir, que la actividad de consulta casi se ha duplicado, dándose el 77% en la sanidad privada, como se mencionaba anteriormente.

El incremento de las consultas en psiquiatría se da en un momento en el que España cuenta con una tasa reducida de los recursos del sistema en términos de personal especializado.

En concreto, nuestro país tiene un ratio de 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos disponibles en Eurostat.

Una cifra inferior a la de algunos países como Alemania, donde hay 28 psiquiatras por 100.000 habitantes; o Grecia y Países Bajos, países que cuentan con un ratio de 25 profesionales de Psiquiatría.