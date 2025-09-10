El déficit de enfermeras por especialidades: en Familiar faltan hasta 24.000 y en Pediatría 20.000 profesionales

El plazo de inscripción para el examen de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) continúa abierto y este año, trae una novedad: será la convocatoria que más plazas se oferten (MIR, EIR, FIR...). Esto se incluye dentro de las estrategias (además de ampliar el número de facultades) que Sanidad ha tomado para paliar el déficit de profesionales.

Sin embargo, este aumento no es suficiente. Tanto en Medicina como en el resto de profesiones sanitarias hay una gran escasez de miles de profesionales. En el caso de enfermería, se agrava la situación aún más debido a que en algunas comunidades no están creadas todas las especialidades.

Entre ellas, Enfermería Familiar es la que se ha llevado el mayor número de plazas, con un total de 964. Actualmente, esta cuenta con 45.000 enfermeras en Atención Primaria. Todas ellas deberían ser especialistas, sin embargo, de esas, sólo 19.000 cuentan con dicha formación y no todas están realizando funciones de AP.

A ello se le suma que muchas están a punto de jubilarse, por lo que se calcula que faltan 24.000 de Familiar y Comunitaria, sin incluir la tasa de reposición, por lo que serían necesarias muchas más en el sistema de salud, según los últimos datos recogidos por el Consejo General de Enfermería (CGE) y proporcionados a este medio.

La especialidad de pediatría anota 14.000 de estas profesionales sanitarias. Por lo que desde el CGE y la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) estiman que serían necesarias más de 20.000 para poder cubrir toda la demanda.

Salud mental

Le sigue Salud Mental. Actualmente, la especialidad cuenta con 9.000 especialistas en la sanidad pública. Pero como ya se ha mencionado al inicio del artículo, hay muchas de estas profesionales que no están desempeñando la especialidad de la que se han formado, por lo que serían necesarias más de 3.000.

Y todo esto en un contexto en el que las enfermedades mentales han aumentado en los últimos años. Una situación agravada por la pandemia de la COVID-19 que disparó los casos de ansiedad y depresión.

De hecho, se estima que un tercio de la población española sufre un trastorno mental, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2023 (con los datos más recientes).

A esta especialidad le siguen: Matrona y de Trabajo. Según datos del BOE, hay 10.487 matronas formadas, pero gran parte de ellas no están desempeñando esas funciones y están trabajando de generalistas. Desde el CGE estiman que esa cifra es más reducida aún.

Los datos del Consejo indican que, en la actualidad, ascienden a 8.084 las matronas colegiadas en nuestro país, "por lo que se necesitan estudios más exhaustivos para poder tener una visión más real de la situación de estas especialistas en España", inciden desde el CGE.

¿Y por qué sucede esto? "En los años 1987 a 1994, hubo un parón en el quese cerraron las especialidades de enfermería del método anterior y no se abrió el nuevo en España hasta nueve años después", cuenta Montserrat Ángulo, matrona y vicetesorera del CGE.

"Ninguna salió en esos años a la calle. No se formaron. Entonces, ahora es precisamente cuando se está acuciando, porque el número de matronas que se jubilan es superior a las que se están formando", apunta Ángulo.

Por tanto, "faltan más del doble para poder asumir la falta de esos nuevos años y para seguir manteniendo y aumentar las ratios", añade.

Actualmente, hay 12,4 matronas por cada 1.000 nacimientos, mientras que la media de los países de la OCDE es de 25 por cada 1.000.

En el caso de Trabajo, actualmente hay 5.000 trabajando. Y las necesidades reales que existen son de 11.000, teniendo en cuenta los trabajadores que hay dados de alta en la seguridad social. Lo que se traduce en que debería haber, al menos, un enfermero/a por cada 2.000 trabajadores.

Geriatría

En el caso de Geriatría, hay 9.000 enfermeras especializadas. Desde la Sociedad Española de Enfermería Geriatría y Gerontología (SEEGG) declaran que es difícil estimar el número que falta, porque sería necesario reconvertir primero los lugares de trabajo en los que estas tienen que trabajar.

"Deben asumir más competencias en la Unidad Geriátrica de Agudos (UGA), cuidados paliativos y en el Programa de Atención Domiciliaria y Equipo de Soporte (Pades)", aclara Rosa Martínez, presidenta de la Sociedad. Muchas de estas plantillas están ocupadas por enfermeras que no tienen dicha especialización.

Por otro lado, hay que tener en cuenta las que trabajan en residencias. "Si calculamos que faltan unas 90.000 plazas para mayores, haciendo una estimación serían necesarias 1.000 más enfermeras geriátricas", estima Martínez.

Como ya se ha adelantado, hay en algunos territorios en los que no están todas las especialidades creadas.

Especialidades por CCAA

"Su implantación, a excepción de las matronas y salud mental, es muy poco uniforme entre las CCAA y no en todos los casos implica más sueldo", detalla el Informe de la Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España del Ministerio de Sanidad 2024.

La especialidad de Matrona es la única especialidad que está definida en todas las CCAA con un incremento salarial por el nombramiento en una plaza de especialista. Por otro lado, la especialidad de enfermera de salud mental está en casi todas las CCAA con incremento salarial, excepto en Murcia y Canarias, que no aumentan el sueldo. La categoría profesional no está definida en Ceuta ni Melilla.