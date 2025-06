La batalla entre aseguradoras y sanidad privada se recrudece por las tarifas relativas a los funcionarios de Muface

Bajan revueltas las aguas de la sanidad española. Y esta vez no es por el enfrentamiento de algún actor del sector con el Gobierno central o con alguna de las administraciones. Los choques y las discusiones son, en esta ocasión, entre las aseguradoras y los hospitales y centros sanitarios privados.

La polémica no es nueva: la sanidad privada hace tiempo que discute y eleva la voz ante las compañías aseguradoras, reclamándoles incrementos en sus tarifas que les permitan abordar las subidas de costes de los últimos años.

Sin embargo, la situación se ha tensionado todavía más por la negociación de las tarifas para atender a los mutualistas de Muface tras el concierto recién firmado entre el Estado y Asisa y SegurCaixa Adeslas, un convenio que recoge un incremento de las primas del 41,2% durante los próximos tres años (incluyendo 2025).

Esto ha llevado a nuevos e importantes enfrentamientos entre las aseguradoras y los centros sanitarios. En la sanidad privada esperaban que parte de la mejora de las primas de Muface se reflejara en sus tarifas.

Sin embargo, fuentes del sector apuntan que las aseguradoras no querían ceder a subidas de primas de dos dígitos en el caso de los funcionarios mutualistas, pese al pacto que lograron con el Estado.

Las negociaciones han sido especialmente duras e intensas en este contexto, con acusaciones cruzadas que han llevado a que algunas empresas se plantearan la posibilidad de no llegar a los correspondientes acuerdos con Asisa y Adeslas y no atender a funcionarios de Muface.

Finalmente, no ha sido así. La sangre no ha llegado al río. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, todos los grandes grupos sanitarios han cerrado los correspondientes acuerdos para atender a los mutualistas de Muface.

Entre ellos HM Hospitales, que anunció la semana pasada su acuerdo con Adeslas (con Asisa, ya se había cerrado hace tiempo). "Finalmente, tras meses de idas y venidas por ambas partes y de unas últimas semanas de intensa y, por momentos, corrosiva negociación, en la que sin duda todos nos hemos dejado algunos pelos en la gatera, ya podemos confirmar que hemos llegado a un acuerdo para la asistencia a este colectivo en casi todos nuestros hospitales del grupo ampliando incluso los servicios que teníamos en el concierto anterior", indicaba Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, en su perfil de Linkedin.

"En realidad todo es legítimo y cada uno sopesa si puede y le interesa seguir colaborando o no. Y es perfectamente entendible que las aseguradoras no quieran seguir perdiendo dinero, al igual que para nosotros eso no se haga a costa ni de perder un margen que necesitamos para mantener nuestro nivel de calidad asistencial", añadía.

Fuentes de la sanidad privada lamentan que las aseguradoras, igual que demandaban al Estado poder compensar los costes de Muface, no hayan respondido a esta misma reclamación en el caso de los hospitales.

Así, pese a los acuerdos, la relación entre aseguradoras y sanidad privada está en máxima tensión.