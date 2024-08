Más de 100.000 títulos sin homologar: el duro proceso de los sanitarios extranjeros para ejercer en España

El sistema de homologación de títulos extranjeros en España está sumido en el caos, debido a un atasco de expedientes, en el que los profesionales extranjeros tienen que esperar hasta tres años para conseguir validar sus títulos y ejercer en el territorio. A día de hoy, quedan más de 100.000 expedientes a la espera, ya que el año pasado no se resolvieron ni la mitad. El Ministerio de Universidades es el encargado de este trámite y por el momento no ha presentado una solución al problema.

Hasta el momento, el 90% de esos títulos que se solicitan pertenecen a profesionales sanitarios, según el Informe del colectivo Homologación Justa del pasado mes de abril. Mientras que la incorporación de especialistas extranjeros parece no resolverse a largo plazo, en la actualidad hay un déficit de 15.500 enfermeras y 5.000 médicos en el sistema de salud público español.

Las trabas burocráticas impiden que los sanitarios del extranjero ejerzan en el territorio. Cada año, entran 5.000 expedientes nuevos al mes y alrededor de 38.000 al año, según recoge la encuesta de Reconocimientos de títulos profesionales en España de Homologación Justa.

Más de 20 años de experiencia

Katherine (54 años) es una médica cubana que lleva más de dos años esperando la homologación de su título. Tiene una amplia experiencia en el sector de la medicina, ya que trabajó 29 años en los Servicios Médicos Marítimos de Cuba.

La situación en la que está sumergida Cuba es insoportable tanto por motivos políticos como económicos, no sale rentable ejercer la medicina y por eso decidió emigrar a España. "Un médico en el país cobra tan sólo 30 euros al mes". Por este motivo, "no hay suficientes médicos ni en hospitales ni en policlínicos".

El salario, como cuenta Katherine, no alcanza ni para comer y ni mucho menos para trasladarse de un lugar a otro, "porque la gran mayoría de cubanos no tenemos transporte propio y dependemos del transporte público, al que desgraciadamente no se le atiende desde los organismos del estado".

Además, "no disfrutaba de mi familia, los contratos de trabajo se extendían de 9 a 10 meses en los que estaba fuera de casa y la mayor parte de tiempo en altamar", relata a este medio Katherine.

Katherine, médica cuba especialista en el área Marítima. Fotografía cedida a E.E

Por eso, decidió empadronarse en España para poder realizar el MIR 2024. Pero, tuvo que abandonarlo porque no llegó a resolverse su expediente de homologación y no tenía "posibilidades reales" de presentarse, por lo que perdió dinero de las cuotas del examen.

Actualmente, lleva 18 meses en espera. Un periodo que no se adecua con el límite que se impuso tras la aprobación del Nuevo Real Decreto del Ministerio de Universidades de noviembre de 2022. En este se indicaba que el proceso de homologación debería resolverse en un máximo de seis meses.

Los expedientes cubanos están "retenidos" por causas "no concluyentes ni explicables". Cuando se tramitaron las homologaciones, algunos cubanos hicieron el proceso a través de un gestor y se descubrieron irregularidades con algunos expedientes. "Ahora todos los cubanos estamos en el punto de mira y salen muy pocos expedientes. Sin embargo, hay muchos que los hicimos personalmente y aún no ha salido la resolución", reclama.

Nada se ha cumplido, "no sabemos nada de nuestro proceso, porque no hay una transparencia adecuada". Mi expediente es del 16 de febrero del 2023 y en septiembre paralizaron el proceso por el nuevo decreto. Y así, sin respuestas desde principios del año pasado", denuncia Katherine.

Competencias al País Vasco

Toda esta situación se produce en un contexto en el que el Supremo canceló la semana pasada la efectividad del traspaso al País Vasco de la competencia de homologar los títulos extranjeros. Esta decisión viene determinada, tras la denuncia de varios colegios, por la desigualdad que podría originar esta competencia entre comunidades al concedérsela solo a esta región.

El proceso se puso en marcha el día 1 de julio y se paralizó el 23, con 200 homologaciones resueltas.

La autorización de homologar expedientes en el territorio vasco fue aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril y formó parte del pacto entre PSOE y PNV para la investidura de Pedro Sánchez.

Katherine pagó las tasas para homologar su título en el País Vasco, y se empadronó en esta comunidad autónoma porque era uno de los requisitos que pedían (aparte de los que ya estaban establecidos: el título, las notas, el plan de estudios...). Ahora, sigue a la espera de qué pasará con su expediente tras la paralización de la competencia.

Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, tras la firma del acuerdo que garantizó los votos del PNV a la investidura del candidato socialista./ EP

"Vimos ventajas en este proceso, en primer lugar, porque no somos tantos extracomunitarios a homologar en esta parte de España y creemos que esto ayuda a descongestionar el proceso", cuenta la profesional.

A diferencia de ella, la mayoría de colegios oficiales de médicos se quejaron por el traslado de esta competencia al País Vasco. Como alega Ramón Caballero, esta medida rompe el principio de igualdad entre todos los ciudadanos en el territorio en el que esté. Además, "creemos que el sistema vasco no reunía todas las garantías para que se resolviera bien el proceso, ya que imponía unas condiciones absurdas como las que había que residir en la región", determina.

De momento, no se sabe cómo se efectuará el proceso, ni el tiempo que tardarán, ya que argumentan que las bases aún no están creadas. Esto, como añade Katherine, es lo que comentan algunos funcionarios cuando se ponen en contacto con la administración vasca. Ahora, se encuentran a la espera de que dictaminen si levantan la medida cautelar o se paralizará el proceso definitivamente.

En la actualidad, Katherine está desempleada. En estos dos años, ha trabajado como empleada doméstica, cuidadora de ancianos y auxiliar médico en un consultorio privado.

Espera que en un futuro pueda ejercer su profesión, fundamentalmente en urgencias, ya que tiene un máster de esta área de Atención Primaria. Mientras tanto, se encuentra en la búsqueda activa de trabajo para seguir viviendo y llevar comida a casa.

No me importa realizar otro tipo de trabajos."Todo empleo es digno, pero después de 30 años de trabajo no es justo que no pueda ejercer mi profesión, por la burocracia ministerial, xenofobia y racismo", denuncia.

Duro proceso

Andreina (43 años) es otra de las afectadas que está a la espera de la homologación de su título. En la actualidad, vive en Logroño junto a su marido y dos de sus tres hijos. Decidió abandonar Venezuela, porque su país está atravesando una profunda crisis económica, social y política. Por eso, tras más de 15 años ejerciendo como sanitaria, decidió abandonar el territorio en busca de mejores condiciones laborales.

Ahora, lleva dos años como Katherine, esperando la validación de su expediente. Al principio estuvo ocho meses de cuidadora, pero ahora se encuentra desempleada.

Esta enfermera venezolana, como el resto de profesionales extranjeros, ha tenido que pasar por varios trámites. El procedimiento se efectúa de forma telemática y se tienen que presentar las notas, el título, la carga horaria, pénsum (plan de estudios de una carrera), además de la experiencia laboral para los graduados de más de cinco años. Todo se lleva a cabo a través del Ministerio de Universidades.

Antes, el proceso de homologación se tramitaba vía presencial. Y fue derogado por el Nuevo Real Decreto de noviembre de 2022. A partir de esta actualización, la validación de los títulos se deben ejecutar a través de vía telemática. "Pero en realidad no está derogada al completo la anterior, ya que el antiguo sigue vigente y sin terminar de culminar el proceso de homologación de sus candidatos", añade Katherine.

Abandonar España

Y entre los casos más extremos se encuentra el de Angy. A pesar de tener más de 15 años de experiencia, esta enfermera ha tenido que abandonar España ante la imposibilidad de ejercer en el territorio."Trabajé en este país durante el Covid por el decreto de urgencia". Pero, después de llevar más de cuatro años esperando esa homologación y "no recibir respuesta", decidió probar suerte en Alemania.

En este país "supuestamente es más fácil conseguir esa validación" porque solamente se debe acreditar el nivel B2 de inglés y ya incluso los propios hospitales te tramitan la homologación.

Diligencias pendientes

Ante este atasco de títulos pendientes de resolver, sindicatos y colectivos de los que forman parte varios profesionales extranjeros han intentado reunirse con el Ministerio de Universidades para buscar una solución y proponer una alternativa más ágil y rápida a la validación de títulos.

Después de más de tres reclamándolo, el Ministerio convocó una reunión con los sindicatos para abordar este problema. "Justo estábamos esperándola cuando echaron a José Manuel Pingarrón, anterior secretario general de Universidades. Por lo que hemos oído, parece que lo había cesado por este asunto y encima por intentar resolver algo", indica Ramón Caballero, presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del área de Universidad.

Como comenta el portavoz, los distintos colectivos y sindicatos de profesionales extranjeros siguen esperando esa reunión. En medio de este panorama tan desolador, el pasado 10 de mayo se autorizaba la homologación de cientos de títulos de Psicología provenientes de la República Argentina. Sin embargo, "no había rastro de homologación de otras ramas que son urgentes y necesarias para la sociedad, como las de medicina, enfermería, odontología", destaca Caballero.

De momento, "vemos que este caos es desolador y observamos malos visos de resolución a largo plazo", pronostica el presidente.

Por último, Caballero añade que es urgente que se hagan cambios en el sistema de homologación porque de lo contrario el atasco actual se duplicará en los próximos años, precisa a este medio Ramón Caballero. Así, desde el último informe del colectivo Homologación Justa estiman que haya un retraso de más de 120.000 expedientes en 2025 y de más de 140.000 en el próximo año.