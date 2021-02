Extraer siete dosis por vial de la vacuna antiCovid de Pfizer es posible pero España y Europa descartan imponerlo

La campaña de vacunación contra la Covid avanza en la Unión Europea. Tras los primeros obstáculos que supusieron la organización y la formación del profesional sanitario, el mayor reto al que se enfrentan ahora los estados es la escasez de vacunas. Con todo, puede que haya un paliativo para esta situación: los profesionales sanitarios, con el material adecuado y la experiencia precisa, han logrado extraer una dosis ‘extra’ de los viales del antígeno de Pfizer y Biontech, que solo debería contener seis. Sin embargo, ni España ni la Unión Europea se plantean imponer la extracción de esta séptima dosis de vacuna en la ficha técnica.

La ficha técnica de Comirnaty, nombre comercial de la vacuna de Pfizer, establece que después de la dilución, "los viales contienen seis dosis de 0,3 ml de vacuna".

Una disolución (previa extracción del preparado) que, si se apura al máximo y gracias a su sobrellenado, puede sacar siete dosis de un solo vial. Para ello, se deben utilizar jeringas o agujas de bajo volumen muerto y una gran precisión técnica de tal forma que, exprimiendo al máximo el dial de origen, se diluyan hasta siete inyecciones.

Una vacunación.

El medio especializado 'Redacción Médica' ha adelantado esta evidencia que ha contrastado Invertia. Profesionales sanitarios consultados por este medio creen que sacar esta séptima dosis es posible "en algunos casos" pero que acarrea una gran complejidad técnica. Sin entrar en si se debe adaptar el protocolo o no, insisten en utilizar el material adecuado.

De hecho, aseguran que es apresurado hablar de siete dosis cuando todavía no está funcionando del todo el engranaje para sacar la sexta dosis. Desde la Asociación Española de Enfermería y Vacunas, Anenvac, insisten en que algunas CCAA todavía no están extrayendo la sexta dosis.

La sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en Amsterdam Reuters

Por lo pronto, Europa no tiene sobre la mesa aprobar una séptima dosis por vial. Desde la propia Agencia Europea del Medicamento (EMA) descartan esta posibilidad. Sobre todo porque nadie ha hecho una petición oficial al respecto, ni siquiera la propia Pfizer.

Con todo, fuentes cercanas tanto al EMA como al Ministerio de Sanidad indican que la posibilidad de incluir de forma oficial una séptima dosis está descartada, al menos de momento. ¿Por qué? Porque no se pueden ‘sacar’ siete dosis de cada vial de manera generalizada.

Como dijera cierto consejero de Salud de Andalucía, en todos los viales queda un ‘culillo’ de antígeno. ¿Suficiente para sacar una dosis? No siempre y no en todas las situaciones, alertan estas fuentes. La séptima dosis de la vacuna de Pfizer no se puede generalizar, a pesar de que se cuente con las citadas agujas especiales que sí han permitido incluir en la ficha técnica la sexta dosis.

AstraZeneca

El caso de la vacuna de AstraZeneca y Oxford todavía está bajo análisis. Desde la EMA indican que la propia Agencia planteó “la cuestión de si deberían recomendarse o no jeringas de bajo volumen muerto para la vacuna contra la Covid de AstraZeneca durante la evaluación del expediente de autorización de comercialización y se pidió al solicitante que proporcionara más datos posteriores a la autorización”.

Están a la espera de los mismos. “Si estos datos muestran que se puede extraer constantemente una dosis adicional de los viales, la información del producto se actualizará en consecuencia”, precisan.

A día de hoy, la vacuna de AstraZeneca se comercializa en dos formatos: viales de ocho dosis y de 10 dosis. Si la compañía presenta los susodichos datos que avalen la dosis extra por vial, tendrán nueve y once dosis respectivamente.

Igual que en el caso de Pfizer, esto tendría un efecto paradójico: como cada vial contendría más dosis aprobadas, la compañía estaría habilitada a entregar menos viales, aunque no se aproveche cada envase como es debido.

Boris Johnson con un vial de la vacuna de AstraZeneca. FW1F/Catherine Evans Reuters

Cabe recordar que los contratos que han firmado las farmacéuticas son por dosis, no por viales. Pfizer ya redujo la cantidad de viales a entregar. ¿Hará AstraZeneca lo mismo? Habrá que estar a la expectativa.

Sobre la vacuna de AstraZeneca, los profesionales sanitarios no se atreven a hablar de una dosis extra. Sí insisten en la necesidad de usar agujas y jeringuillas de volumen muerto para sacar el mayor rendimiento.

Aun así, esta visión no es descabellada, puesto que, los viales del preparado de Oxford también vienen con sobrellenado como ocurre con el preparado de Pfizer.