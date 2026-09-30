Talgo salva el pedido de trenes para Suecia: Bruselas acepta el plan del país para no aplicar la norma del escalón

El contrato con Talgo incluye el suministro y mantenimiento de trenes diurnos y nocturnos por 756 millones de euros, reemplazando una flota de casi 40 años.

Suecia deberá aplicar medidas operativas alternativas y una supervisión específica para garantizar la seguridad pese al incumplimiento técnico.

La exención permitirá a Suecia evitar un coste adicional de 3 millones de euros y retrasos en la comercialización de los trenes.

La Comisión Europea exime a Suecia de cumplir la normativa europea sobre escalones en los trenes Talgo 230.

Talgo se acaba de ahorrar un nuevo dolor de cabeza para su cartera de pedidos. La Comisión Europea exime a Suecia de tener que modificar su pedido de trenes Talgo 230 (modelo Intercity) para ajustarse a la normativa relativa a los escalones.

En concreto, la norma establece el requisito de que el peldaño de acceso de cada puerta de acceso de los viajeros del vehículo debe encontrarse dentro de unas dimensiones en relación con el borde del andén.

Suecia justificó que cumplir con el requisito de accesibilidad implicaría un coste adicional de unos 3 millones de euros, incluidos gastos de certificación y autorización.

Además, alegó que supondría costes por retrasos y un mayor tiempo para la comercialización debido a las modificaciones necesarias en los vehículos.

Así que en una decisión de ejecución, adoptada el 25 de septiembre de 2026, Bruselas acepta la solución ofrecida por el país para no aplicar la normativa sobre escalones a los 240 coches Talgo (T-230).

Todo ello bajo la condición de que se apliquen las medidas alternativas propuestas por Suecia.

El país ha propuesto aplicar medidas operativas en el sistema de gestión de la seguridad del operador, como anuncios, rampas o el mantenimiento de determinadas puertas cerradas.

Además, Suecia se ha comprometido a que la autoridad nacional de seguridad llevará a cabo una supervisión específica del operador ferroviario respecto a las medidas operativas destinadas a alcanzar el mismo nivel de seguridad a pesar del incumplimiento técnico.

La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2035.

Pedido

Cabe recordar que en abril de este año, Talgo y la Administración Nacional de Transportes de Suecia (Trafikverket) cerraron un contrato para el suministro y el mantenimiento de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos Talgo 230 por un importe aproximado de 756 millones de euros.

El contrato incluye un primer pedido en firme para el suministro de 10 locomotoras, 9 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas de la plataforma Intercity Talgo 230.

También está dentro el mantenimiento durante 10 años y el suministro de piezas de parque y herramientas especiales y otros servicios asociados.

El pedido firmado consiste en trenes modulables, que podrán circular a una velocidad comercial máxima de 200 km/h en Suecia y Noruega.

Este contrato reemplaza una flota con cerca de cuatro décadas de antigüedad y formada por coches cama de generaciones anteriores.

Los trenes Talgo 230 se fabrican íntegramente por personal altamente cualificado en las plantas que la compañía tiene en Rivabellosa (Álava) y Las Matas (Madrid).