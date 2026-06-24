Arranca la fase más secreta y vital del concurso del sistema de pago del transporte de Madrid con seis empresas en la puja

La adjudicación, valorada en más de 40 millones de euros y con una duración de diez años, pretende tener el sistema operativo en 2027.

El nuevo sistema, Account-Based Ticketing (ABT), permitirá un perfil digital para los viajeros, eliminando la necesidad de tarjetas físicas y calculando la tarifa más barata según los trayectos realizados.

La segunda fase exige que las propuestas sean anónimas, con una memoria técnica de hasta 100 páginas y documentación complementaria.

Seis empresas han sido seleccionadas para la fase crucial del concurso del nuevo sistema de pago del transporte público en Madrid.

Madrid avanza en la implantación del nuevo sistema de pago del transporte público, denominado Account-Based Ticketing (ABT). Las seis empresas seleccionadas ya han sido formalmente invitadas a desarrollar y presentar sus proyectos en la segunda fase.

Hablamos de la fase más importante y crucial del concurso público. ¿Por qué? Porque es en la que los seis finalistas presentarán sus propuestas técnicas de forma completamente anónima. Y tienen de plazo hasta septiembre.

Así, durante los próximos meses los participantes deberán diseñar en detalle sus propuestas, definiendo la arquitectura tecnológica, funcionalidades, modelo operativo, capacidades de integración y evolución futura de la plataforma, según detallan a este periódico fuentes cercanas al concurso.

El objetivo es identificar la solución más sólida para dar soporte al sistema de billetaje del transporte público madrileño durante la próxima década.

Las seis escogidas para la segunda ronda son las empresas Kentkart (a través de su filial en Italia), Hitachi Rail, y las UTE formadas entre Cubic y Eysa; entre Masabi y Accenture; entre Inetum y BPC; y entre Indra y Kontron, tal y como avanzó EL ESPAÑOL-Invertia.

Por el camino se quedaron Revenga Ingenieros y AurionPro Transit en UTE; la alianza entre Alestis y Ubitransports; GMV e INIT.

De ellas, Revenga fue excluida por entrar en concurso de acreedores. Ahora está a la espera de saber qué dice el juez de la segunda oferta de compra lanzada por Lantania.

Fase anónima

Uno de los elementos más singulares de esta segunda fase es el estricto principio de anonimato que regirá todo el proceso.

Los participantes deberán presentar sus proyectos bajo un lema y a través de canales específicamente diseñados para impedir la identificación de los autores durante la evaluación.

La documentación técnica no podrá contener ningún elemento que permita reconocer directa o indirectamente a la empresa responsable de la propuesta.

Las bases establecen que cada candidato deberá presentar una memoria técnica de hasta 100 páginas.

Asimismo, la memoria deberá ir acompañada de la documentación complementaria necesaria para desarrollar su propuesta.

El jurado evaluará posteriormente los proyectos presentados antes de proceder a la identificación de sus autores, según explican fuentes cercanas.

Plazos

El plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto entre el 11 y el 16 de septiembre de 2026.

Una vez recibidas las propuestas, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) iniciará el proceso de análisis y valoración que permitirá determinar cuál de las soluciones presentadas servirá de base para la futura implantación del sistema.

Tras seleccionar los tres proyectos finalistas, se iniciará una tercera fase donde se elegirá al ganador por criterios económicos.

La idea es que todo esté culminado antes de que termine 2026 ya que la región presidida por Isabel Díaz Ayuso quiere que el sistema de pago arranque en 2027.

Recordemos que en juego está un contrato de más de 40 millones y una duración de diez años.

El nuevo sistema ABT es un modelo revolucionario que pondrá fin a la actual tarjeta física con la que los viajeros se mueven por la Comunidad de Madrid.

Este sistema vincula los trayectos del pasajero a un perfil digital, lo que facilita que no se cobre en el momento en que el ciudadano atraviesa el torno, sino al final del día.

Lo que hace es calcular la tarifa más barata posible según los viajes realizados y la frecuencia. De esta forma, ofrece mayor comodidad y flexibilidad.

La ventaja para los viajeros es que ya no tendrán que recargar sus tarjetas ni comprar títulos sencillos.

Asimismo, permitirá a los madrileños acceder a datos de su trayecto, recibir notificaciones y gestionar los medios de pago asociados a la cuenta.