Talgo engorda su cartera de pedidos con un contrato de 756 millones para suministrar trenes a Suecia

Este pedido eleva la cartera de pedidos de Talgo a un récord de 6.500 millones de euros y permitirá renovar una flota sueca con cerca de 40 años de antigüedad.

Los trenes Talgo 230 podrán circular hasta 200 km/h en Suecia y Noruega, permitiendo interoperabilidad transfronteriza y mejorando el confort de los pasajeros.

El contrato incluye 10 locomotoras, 9 composiciones diurnas y 11 nocturnas Talgo 230, con mantenimiento por 10 años y opción de ampliación de flota y servicios.

Talgo firma un contrato de 756 millones de euros con Trafikverket, la Administración Nacional de Transportes de Suecia, para suministrar y mantener trenes diurnos y nocturnos.

Talgo y Trafikverket, la Administración Nacional de Transportes de Suecia, han cerrado un contrato con un pedido en firme para el suministro y el mantenimiento de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos Talgo 230 por un importe aproximado de 756 millones de euros.

Con este contrato, Talgo alcanza un récord de 6.500 millones de euros en su cartera de pedidos.

El contrato incluye un primer pedido en firme para el suministro de 10 locomotoras, 9 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas de la plataforma intercity Talgo 230 y su mantenimiento durante 10 años, incluyendo el suministro de piezas de parque y herramientas especiales y otros servicios asociados.

En el marco de dicho contrato, el cliente dispone de la opción de ampliar la primera orden mediante la petición del suministro de 9 locomotoras, 7 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas adicionales y la extensión del periodo de mantenimiento durante 2 años.

El pedido firmado consiste en trenes modulables, que podrán circular a una velocidad comercial máxima de 200 km/h en Suecia y Noruega, con una interoperabilidad total que permitirá operaciones transfronterizas sin interrupciones, extensibles en el futuro a otros países centroeuropeos.

Además, el diseño interior de las composiciones permitirá maximizar el confort de los pasajeros, adaptándose a las necesidades de uso previstas a lo largo del día y la noche.

Este contrato reemplaza una flota con cerca de cuatro décadas de antigüedad y formada por coches cama de generaciones anteriores. Los trenes Talgo 230 se fabrican íntegramente por personal altamente cualificado en las plantas que la compañía tiene en Rivabellosa (Álava) y Las Matas (Madrid).