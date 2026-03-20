Madrid saca a Revenga del concurso del sistema de pago del transporte público y allana el camino a Indra e Hitachi

El nuevo sistema, Account-Based Ticketing (ABT), se espera que entre en funcionamiento en Madrid en 2027.

La exclusión de Revenga facilita la competencia para compañías como Indra, Hitachi Rail, Kentkart y otras, que compiten por un contrato de más de 40 millones de euros y diez años de duración.

Revenga fue apartada tras solicitar concurso de acreedores en diciembre de 2025, lo que le impide contratar con el sector público según la ley vigente.

La Comunidad de Madrid ha excluido a la UTE Revenga Ingenieros y Aurionpro Transit del concurso para el nuevo sistema de pago del transporte público por falta de solvencia.

El concurso para implantar un nuevo sistema de pago del transporte público en Madrid, denominado Account-Based Ticketing (ABT) se ha quedado sin uno de sus aspirantes, la UTE formada por Revenga Ingenieros y Aurionpro Transit.

Así lo ha decidido el órgano de contratación de la Comunidad de Madrid. En un documento fechado el pasado 3 de marzo, el organismo propuso la exclusión de Revenga porque “incurre en causa de prohibición de contratar, careciendo de los requisitos de solvencia necesarios para participar en el concurso”.

En este documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, se detalla que los problemas de insolvencia se deben a que la compañía solicitó el concurso de acreedores en diciembre de 2025 (mes en el que se cerró el plazo para presentar ofertas a la licitación).

Tras la apertura de sobres y siendo conscientes de la situación de la compañía,el 15 de enero de 2026 los servicios dependientes del órgano de contratación de la región madrileña pidieron alegaciones a Revenga.

La empresa contesta semanas después afirmando que entró en concurso de acreedores después de presentar su solicitud a la licitación, pero que en el seno del procedimiento concursal ha recibido diversas ofertas de adquisición de la unidad productiva.

Una de ellas fue la de Lantania, pero el juez la ha rechazado, según El Economista.

Pese a los intentos de la compañía de mantener su candidatura activa, desde la Comunidad de Madrid consideran que Revenga incurre en algunos aspectos fijados en la ley de Contratación del Sector Público.

Principalmente en la prohibición de contratar con el sector público las entidades que hubieren solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores.

Motivo por el cual decide excluir esta oferta. Resolución ante la que Revenga puede interponer un recurso especial en materia de contratación o ir por la vía contencioso-administrativa (con un plazo de dos meses).

40 millones

La exclusión de Revenga (en unión con Aurionpro Transit) allana el camino al resto de aspirantes

Hasta diez compañías o UTE presentaron sus ofertas para pujar por este contrato de más de 40 millones y una duración de diez años.

Entre ellas la turca Kentkart a través de su filial en Italia, Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas, INIT Innovative y las filiales de Hitachi Rail en España y Francia.

La lista la completan las alianzas Ubitransports y Alestis; Inetum España y BPC; Cubic y EYSA; Indra Sistemas y Kontron Public Transport Arce; y Masabi Limited y Accenture.

Se trata de empresas con origen español, alemán, italiano, francés o estadounidense.

Es decir, compañías de primer nivel mundial con mucha experiencia en sistemas de ticketing inteligente, movilidad, telecomunicaciones o defensa.

Actualmente, el proceso se encuentra pendiente de adjudicación. De hecho, la Comunidad de Madrid ha remitido varios requerimientos a Indra, Kentkart y otras empresas para presentar nueva documentación.

La intención de la región presidida por Isabel Díaz Ayuso es que el sistema arranque en 2027.