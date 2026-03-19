El Gobierno considerará la tragedia de Adamuz como accidente laboral, lo que implica ayudas más elevadas a afectados

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este jueves en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno considerará el accidente de Adamuz como accidente laboral, lo que permitirá a los afectados acceder a ayudas y prestaciones más elevadas. La vicepresidenta María Jesús Montero anunció una modificación legal que equipara las indemnizaciones y pensiones por incapacidad, viudedad y orfandad a las de un accidente laboral. Ya se han comenzado a pagar ayudas a autónomos y empresas afectados por las inundaciones en Andalucía y Extremadura. España ha cumplido el objetivo de estabilidad en 2025, cerrando el déficit público en torno al 2,5% del PIB, según la ministra de Hacienda.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que, "en breve", el Gobierno aprobará una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral.

Esto implicará prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también mayores.

En una entrevista en Los Desayunos, organizados por RTVE y Efe, Montero ha recordado que esto ya se aplicó con motivo de la catástrofe de la dana .

"Creemos que es de justicia hacerlo también ahora", ha dicho.

Por su parte, la vicepresidenta primera también ha avanzado que hoy mismo ya se ha empezado a pagar las ayudas a autónomos y a empresas afectados por las inundaciones en Andalucía y Extremadura.

Por su parte, la vicepresidenta primera ha anunciado que España ha vuelto a cumplir en 2025 el objetivo de estabilidad y ha avanzado que el déficit público cerró el año en torno al 2,5% del PIB -incluidos los costes de la crisis de la dana-, cumpliendo con el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea.

"Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit se alcanzó el 10% en la pandemia", ha destacado.

Según la ministra, parte de este éxito tiene que ver con la política fiscal que ha aplicado el Ejecutivo estos años, ensanchando las bases fiscales y recuperando progresividad.

"Quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene: hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí los hemos subido a grandes empresas y patrimonios", ha remarcado.

Según la titular de Hacienda, el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo y el paquete de medidas que se aprobará mañana en Consejo de Ministros extraordinario.

Sobre la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2o26, la ministra ha indicado que se van a retrasar "unas semanas" respecto al plazo del primer trimestre al que el Gobierno se había comprometido, y ha asegurado que no contempla que en 2027 no haya cuentas públicas.

"Cuando haya una ventana hay que aprovechar ese apoyo y aprobar unos Presupuestos", ha reiterado.