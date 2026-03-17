Un sindicato ferroviario pide imputar a los operarios que hicieron la soldadura del carril roto en Adamuz

El sindicato considera fundamental identificar a todos los implicados en la ejecución y supervisión de las soldaduras para esclarecer posibles errores que causaron el accidente.

ALFERRO critica que Adif retirase y analizase materiales de la zona sin autorización judicial y pide ampliar los análisis a otras soldaduras cercanas al lugar del siniestro.

La petición se basa en supuestas inconsistencias detectadas en los partes de soldadura y en la corrección de informes por parte de Adif tras el accidente.

El sindicato Alternativa Ferroviaria (ALFERRO) ha solicitado que se investigue a todos los técnicos responsables de las soldaduras en la vía donde ocurrió el accidente mortal en Adamuz.

El sindicato Alternativa Ferroviaria (ALFERRO) ha solicitado a la jueza que investiga el accidente de Adamuz (Córdoba) que cite como investigados a todos los técnicos y responsables que intervinieron en las soldaduras de la vía que se rompió y en la que se produjo el descarrilamiento mortal que acabó con la vida de 43 personas el pasado 18 de enero.

La petición se recoge en un escrito presentado ante el Tribunal de Instancia de Montoro al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Según el sindicato, la documentación incorporada al procedimiento revela inconsistencias relevantes en los partes de soldadura realizados el 24 de mayo de 2025 en varios puntos de la vía.

ALFERRO pide que se tome declaración a todos los profesionales que participaron en la ejecución, inspección y validación de las soldaduras. Entre ellos citados figuran el técnico de vía e inspector de soldaduras, un inspector, un jefe de unidad, el director de obra de Adif y el soldador que ejecutó los trabajos.

El escrito critica que Adif corrigiera un informe sobre las soldaduras de la vía después del accidente, después de recoger y analizar materiales en la zona de la tragedia sin haber contado con autorización judicial.

Los ferroviarios cuestionan que el operador de las infraestructuras aclarase el 'Informe de soldaduras aluminotérmicas del PB de Adamuz', fechado en los meses de mayo y junio de 2025. Según argumentan en su escrito, ADIF, corrigió la información sobre la dureza del acero que se había usado en una soldadura que estaba junto al lugar junto al origen del descarrilamiento, para demostrar que cumplía la normativa.

La rotura de un riel y de una junta provocaron la salida de la vía de tres vagones del Iryo. Estos chocaron con el Alvia que venía desde Huelva en sentido contrario. Una de las hipótesis manejadas por la Guardia Civil es, precisamente, la existencia de una soldadura defectuosa, en la que se juntaban un carril relativamente nuevo de 2023 y otro de 1989, ambos con aceros diferentes.

La petición de ALFERRO resalta que la rectificación de Adif, corrigiendo el grado de dureza de ambas partes del carril, resulta sospechosa. Sobre todo al afectar precisamente al lugar que se partió.

El sindicato sostiene que "no puede aceptarse la explicación dada" por el gestor ferroviario, puesto que el supuesto error "se descubre a posteriori de haber ocurrido el accidente", pese a que en la ejecución y revisión de la soldadura intervinieron cuatro personas.

En el mismo sentido, el escrito añade que "sorprende que un error tan sustancial no se advierta sino después de haber ocurrido el accidente objeto del presente procedimiento".

Esto, a juicio del sindicato, obliga a investigar a todos los implicados.

Críticas a la actuación de ADIF

El sindicato también cuestiona la actuación de ADIF tras el accidente. Según el escrito, la Unidad Orgánica de Policía Judicial informó de que se ordenó retirar fragmentos de carril con soldaduras de la zona del siniestro y trasladarlos a una base de mantenimiento. La jueza reprendió a la entidad pública por esta maniobra y le advirtió que cualquier movimiento en la vía que quieran hacer tienen que solicitárselo con 15 días de antelación, y luego ella determinará si se lo permite.

Para ALFERRO, esa actuación fue improcedente porque los elementos estaban bajo custodia judicial. El documento denuncia la "actuación irresponsable de Adif", al haberse realizado ensayos sobre piezas que podían ser relevantes para la investigación.

El sindicato considera que esta citación "resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos", para así determinar quién participó en la ejecución y supervisión de las soldaduras y si se utilizaron las cargas adecuadas en cada caso.

Además, el escrito solicita ampliar los análisis de laboratorio a otras soldaduras próximas a la zona del accidente para comprobar si se emplearon materiales correctos o si pudo producirse un error en la ejecución que debilitara la unión entre carriles.