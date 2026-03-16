Los investigadores del accidente de Adamuz sospechan ahora que la vía estaba rota desde la noche anterior

La Comisión de Investigación espera los resultados de los análisis de laboratorio sobre los cortes de vía y la soldadura sospechosa de haberse roto.

Se están analizando las marcas en las ruedas de tres trenes que pasaron antes del Iryo accidentado y solo un maquinista reportó golpes en la rodadura.

Un informe de Hitachi para ADIF señala que hubo una caída de tensión en el circuito de vía la noche previa al accidente, lo que refuerza la hipótesis de la rotura previa.

Los investigadores sospechan que la vía ferroviaria donde ocurrió el accidente de Adamuz estaba rota desde la noche anterior al siniestro.

Los investigadores del accidente de Adamuz sospechan que la vía por la que circulaba el Iryo siniestrado llevaba rota varias horas. Incluso, creen que la fractura podría haberse producido la noche anterior.

Es una de las hipótesis que manejan en estos momentos los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), quienes están ya elaborando pruebas para tratar de confirmar su hipótesis.

Fuentes conocedoras de esos trabajos explican que existen "varios indicios" de que la vía estaba rota mucho antes del siniestro, pero que todavía queda mucho trabajo para poder afirmarlo con rotundidad.

La CIAF ha declinado responder a las preguntas de este diario, pero las mismas fuentes insisten en que es una más de las muchas hipótesis que se barajan como detonante del accidente en el que murieron 46 personas.

Esta nueva vía de investigación se abre a raíz de un informe de Hitachi para el gestor ferroviario ADIF. En él, se asegura que la noche anterior al accidente hubo una caída de tensión en el circuito de vía en el que se produjo el accidente.

Eso alimentaría aún más la hipótesis de que la rotura pudo haberse producido la noche anterior; sin embargo, la CIAF está ahora analizando el resto de evidencias para ver si esta opción es compatible con todas las pruebas que hay encima de la mesa.

Dentro del elenco de pruebas que se estudian están las marcas que registraron en sus ruedas los tres convoyes anteriores que pasaron por Adamuz antes de que el Iryo descarrilara. Una unidad que también presentaba muescas en sus rodamientos.

No hubo avisos

Sin embargo, es cierto que durante toda la jornada del 18 de enero la circulación de trenes se produjo con normalidad y ningún maquinista remitió informes de problemas en la zona.

De hecho, en las investigaciones que lleva a cabo la Guardia Civil, sólo un maquinista asegura haber notado golpes en la rodadura a su paso por el tramo en el que se produjo el siniestro en Adamuz.

En estos momentos la CIAF está a la espera de recibir los informes de los laboratorios a los que se les han remitido los cortes de vía efectuados tras el accidente, así como la soldadura que pudo romperse y que, por el momento, es a la que apuntan todas las miradas.

Los resultados de esos análisis tardarán todavía semanas. Los técnicos están a la espera de que el juzgado que investiga el accidente de Adamuz nombre a los peritos que se ocuparán de la investigación.