La CIAF y la Guardia Civil acusan Adif de "poca colaboración" en Adamuz tras retirar vías sin informar al juez

La apertura de las cajas negras de los trenes implicados está prevista para el 5 de marzo, autorizada por la jueza para avanzar en las pesquisas.

La investigación se centra en una soldadura rota y posibles fallos de mantenimiento, aspectos bajo la responsabilidad de Adif.

Adif retiró material de la vía sin informar a la jueza ni a la CIAF, justificando que estaba expuesto al deterioro, lo que ha generado críticas y dudas sobre su actuación.

La CIAF y la Guardia Civil acusan a Adif de colaborar poco en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, retrasando entrega de documentación clave.

Las pesquisas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de la Guardia Civil sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) avanzan, aunque con algunos parones por la falta de colaboración del gestor de infraestructuras Adif.

Según ha podido saber este periódico, Adif se ha mostrado “reticente” y “poco colaborativa” cuando la CIAF le ha reclamado información y documentación necesaria para avanzar en la investigación del siniestro que provocó la muerte de 46 personas.

Al parecer, en las primeras semanas del proceso, entre finales de enero y febrero, el gestor de infraestructuras era “muy lento” aportando información, tal y como explican fuentes cercanas a la comisión de investigación.

También indican que en varias ocasiones se tuvo que reiterar la solicitud de documentación relativa a la soldadura rota a las empresas encargadas de la supervisión de la instalación y fabricación de las mismas.

Recriminación que coincide con la de la Guardia Civil, que en su segundo informe señala que hasta en dos ocasiones le ha tenido que pedir que aportase los datos del lote de rieles utilizados en el tramo afectado por el accidente.

De hecho, “esta solicitud está pendiente de resolverse”, según la Benemérita.

La actitud de Adif dista mucho de la de Renfe e Iryo que, según fuentes cercanas a la investigación, han estado colaborando en todo. Si bien es cierto, el volumen de información exigida a los dos operadores ferroviarios implicados en el accidente es menor que a Adif.

Material retirado

Aunque en las últimas semanas Adif parece que está intentando colaborar de forma más activa con la CIAF, lo cierto es que su papel en las pesquisas está en entredicho.

Sobre todo tras conocerse que Adif había retirado material (18 soldaduras y varios trozos de la aguja) del lugar del accidente sin autorización de la jueza ni de la CIAF.

Adif justificó que se llevó el material porque estaba “expuesto al deterioro” tras la retirada del lugar del accidente del personal investigador de la CIAF y de la Guardia Civil, “sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar”.

La CIAF reclamó ese material y trató de quitarle hierro al asunto. Su presidente, Iñaki Barrón dijo que el material retirado “no era crítico” porque “no estaba exactamente en el punto donde se sospecha que se produjo el descarrile”.

Aun así, la decisión de Adif sigue siendo muy cuestionable. Hasta el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció ayer que Adif cometió el error de no comunicar inmediatamente a la Justicia que retiró este material.

No hay que olvidar que dos de las líneas de investigación de la Guardia Civil se centran en una soldadura defectuosa y en la falta de prevención y mantenimiento de la vía. Es decir, en aspectos de los que Adif es responsable.

Y, por parte de la CIAF, sus investigaciones se centraron desde un inicio en la soldadura que causó la rotura del carril. Para avanzar en este apartado, ya hay dos laboratorios seleccionados para analizar las cuatro muestras de soldadura que están bajo su custodia.

En este punto, la comisión informó a la Guardia Civil de la existencia de “incongruencias” en ciertos documentos relativos a la soldadura que se fracturó en la vía.

¿Cuáles son? Es la gran duda. Desde la CIAF se guarda silencio. Tanto es así que la Benemérita ha solicitado a la CIAF que le amplíe información y explique cuáles son esos elementos que no cuadran sobre la documentación remitida por Adif.

El siguiente paso importante para esta investigación es la apertura de las cajas negras del tren de Iryo y del Alvia de Renfe, para la que la jueza ya ha dado su autorización. Será el próximo 5 de marzo en la sede de la CIAF.