La comisión que investiga Adamuz exige a Adif que le envíe las piezas de la vía que retiró sin permiso judicial

La CIAF aún no ha podido acceder a la información de las cajas negras de los trenes siniestrados, a la espera de autorización judicial.

La investigación del accidente, que causó 46 muertes, se centra en el análisis de soldaduras y fragmentos de carril retirados, con estudios realizados por dos laboratorios independientes.

Adif justificó la retirada del material alegando riesgo de deterioro, pero lo hizo sin autorización de la jueza ni de la CIAF, lo que ha generado polémica sobre la custodia de pruebas.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) reclama a Adif las piezas de vía retiradas del lugar del accidente en Adamuz sin permiso judicial.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) va a reclamar a Adif el material que retiró del lugar del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) y que llevó a cabo sin autorización judicial ni del organismo investigador.

“Se van a reclamar a Adif estas piezas y se pedirá información sobre su retirada”, señalan fuentes cercanas a este periódico.

La CIAF desconocía que el administrador de infraestructuras se hubiera llevado fragmentos de vía del lugar del accidente sin permiso. Hablamos de 18 soldaduras y varios trozos de la aguja (algunos sin poder identificar).

De hecho, uno de los motivos por los que se requerirá a Adif ese material es saber si son o no importantes para la investigación.

No hay que olvidar que la soldadura del tramo del accidente unía un carril nuevo con uno antiguo y una parte del material retirado por Adif consta de tramos de carril nuevo y otros antiguos.

Adif se defiende

En un informe, Adif justifica que se llevó el material porque estaba “expuesto al deterioro” tras la retirada del lugar del accidente del personal investigador de la CIAF y de la Guardia Civil “sin que se adoptara ninguna medida cautelar sobre la zona o los materiales abandonados y sin precintar”.

Por ese motivo, entre la noche del 22 y durante el día 23 de enero se procedió al traslado de las piezas a la base de mantenimiento que Adif tiene en Hornachuelos (Córdoba).

El gestor asegura que se hizo “sin que hayan sido manipulados o alterados, y estando en todo momento a disposición judicial”.

Sin embargo, esa noche que se produjo el traslado no contaban con el permiso de la jueza. Tampoco de la CIAF.

Cuando te haces eco de lo que cuenta la fachobulosfera pasa esto. Vivimos en la era de la desinformación y de la intoxicación. Aquí introducción del informe de caracterización de los restos(de 23 folios) que no se llevó ni Guardia Civil, ni CIAF, y que Adif tuvo la precaución de… https://t.co/ocb3QhcTvF pic.twitter.com/d98HDFHRcg — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 24, 2026

Hecho que ha generado cierta polémica entre la Guardia Civil, la CIAF, la jueza y Adif sobre la cadena de custodia de las pruebas del siniestro.

Tanto que hasta el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha salido a defender la actuación de Adif en la red social X.

Días después

Días después de que Adif retirara este material es cuando recibe la primera autorización de la magistrada del juzgado de Montoro, María Jesús Salamanca Serrano.

Concretamente es el 27 de enero y es para iniciar trabajos de reconstrucción y restablecer el servicio ferroviario tras la solicitud previa de la empresa pública.

Soldadura 16 retirada por Adif del lugar del accidente de tren de Adamuz sin permiso del juez. Adif

La jueza autoriza el acceso, pero con condiciones: cualquier prueba material recogida debía detallarse e informarse al juzgado.

Esta autorización nada tiene que ver con ese material que se llevó Adif.

Una semana después, según el informe de Adif e Ineco, en la mañana del día 3 de febrero es cuando la Guardia Civil se personó en la base de Hornachuelos corroborando los cupones (fragmentos de vía) y precintándolos.

Justo un día antes, Adif retira la última soldadura, la número 8, y la traslada a este depósito.

El 3 de febrero, la Guardia Civil se persona en la Base y precinta el material recopilado por Adif del accidente de Adamuz

En la mañana del día 9 de febrero, la Guardia Civil volvió a personarse en la base para presenciar la reubicación del acopio de los cupones bajo la escalera del almacén.

Esta visita coincide con la instalación de alarma en el almacén, señala el informe.

Investigación

Mientras se resuelve la polémica retirada de material, la CIAF sigue con la investigación del accidente que causó la muerte de 46 personas. Tal y como adelantó este periódico, ya ha seleccionado dos laboratorios para analizar el carril de Adamuz.

En concreto, ha elegido el centro privado gallego Aimen Centro Tecnológico y otro público adscrito al Ministerio de Ciencia a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En un inicio sólo iba a ser uno, pero por cuestiones de “transparencia” y para evitar “señalamientos inoportunos” se ha decidido seleccionar instalaciones distintas.

Durante estos días se procederá a la firma del contrato y ambos laboratorios comenzarán a analizar las muestras del carril que están bajo custodia de la CIAF desde el accidente el pasado 18 de enero.

Hablamos de cuatro muestras de soldadura, correspondientes al hilo derecho y al hilo izquierdo de la Vía 1 en el PK 318+479, y al hilo derecho e hilo izquierdo de la Vía 1 por vía directa en el PK 318+536.

El análisis por parte de estos dos laboratorios es muy importante tras hacerse público el primer informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario en Adamuz.

Una de las líneas de la investigación judicial se basa en un problema en la infraestructura ferroviaria.

Pero señalan que, con los datos recabados hasta la fecha, no pueden determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa.

De hecho, la CIAF centró desde un inicio sus investigaciones en la soldadura que causó la rotura del carril.

Muescas presentes en la rueda derecha del eje 13 del tren de Iryo (izquierda) y posible punto de colisión con la cabeza del carril (derecha).

Una rotura que se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento, según su primer informe.

También se analiza la información relativa a los datos de los enclavamientos y circuitos de vía.

La CIAF todavía no ha accedido a la información de las cajas negras de los trenes siniestrados. El organismo está a la espera de obtener autorización judicial.