Nervios en Ouigo, Iryo y Renfe: abren y cierran la venta de billetes para Madrid-Andalucía sin fecha oficial de reapertura

El gestor de infraestructuras Adif sigue sin confirmar una fecha de reapertura del corredor Madrid-Andalucía, cortado desde el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Una situación que está llevando al caos a las compañías ferroviarias.

Ouigo, Iryo y Renfe abren y cierran la venta de billetes en su web sin tener clara la fecha de reapertura de la línea de alta velocidad.

Primero, vendieron billetes para el 14 de febrero. Luego para el 16 de febrero. Y ahora también para el 17 de febrero. A la vez que abren un nuevo día, cancelan las anteriores fechas.

Eso supone que los viajeros que compraron un billete para este fin de semana no podrán viajar.

Por tanto, tendrán que reclamar la devolución del importe o elegir otras de las alternativas que ofrezcan las operadoras.

El gestor de infraestructuras señala que mantiene el diálogo fluido con las operadoras ferroviarias, a las que informará con la mayor precisión cuando sea posible sobre la reapertura completa del corredor sur de alta velocidad.

Sin embargo, la estrategia comercial de Renfe, Ouigo e Iryo refleja la falta de coordinación con Adif y el propio nerviosismo de las operadoras por volver a operar los servicios que unen el centro con el sur peninsular.

Reapertura

Fuentes de Adif aseguran a este periódico que este fin de semana no se va a producir la reapertura de la línea. Se espera que sea en el mes de febrero, pero no hay una fecha concreta.

¿Por qué? Por la meteorología y los diversos temporales que azotan Andalucía, que están dificultando los trabajos.

“Las lluvias y la previsión de que estas prosigan en los próximos días pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia, por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz depende, en parte, de la evolución meteorológica”, señalan fuentes de Adif a este periódico.

Los equipos de Adif en Adamuz están trabajando para recuperar el tráfico ferroviario tan pronto como sea posible y en plenas condiciones.

Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, quedando algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología.