Vuelve a fracasar la reunión de los sindicatos ferroviarios con Óscar Puente: se mantiene la huelga del 9, 10 y 11 de febrero

Los sindicatos del sector ferroviario (CCOO, UGT y Semaf) mantienen la huelga del 9, 10 y 11 de febrero tras no llegar a un acuerdo en la tercera reunión mantenida con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.



La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.

Los paros fueron anunciados inicialmente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) para exigir medidas de seguridad ferroviaria.

Después, se sumaron el resto de colectivos del sector como CCOO, UGT, SF o CGT.

La huelga, por tanto, afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail). También afectará a Serveo. Los paros serán a jornada completa.

