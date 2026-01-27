Europa afea a España el retraso y los sobrecostes de la ‘Y Vasca’ en pleno caos ferroviario tras el accidente de Adamuz

La 'Y Vasca' conecta las tres capitales vascas y prevé un enlace de alta velocidad con Francia, recibiendo cofinanciación de la UE.

El informe señala que la finalización del tramo podría retrasarse hasta 2035, acumulando un retraso de hasta 16 años respecto al plan original.

El coste del proyecto ha pasado de 4.675 millones a 6.888 millones de euros, un 47% más de lo previsto inicialmente.

El Tribunal de Cuentas Europeo critica a España por los retrasos y sobrecostes en la construcción de la 'Y Vasca', iniciada en 2006.

En un momento en el que la red ferroviaria española está en el ojo del huracán tras el accidente de Adamuz (Córdoba), el Tribunal de Cuentas Europeo ha dado un tirón de orejas a España por el retraso en la puesta en marcha del tramo ferroviario denominado como ‘Y Vasca’ y los sobrecostes de un proyecto que se inició allá por 2006.

En su Informe 'Especial 02/2026' sobre las “infraestructuras emblemáticas de transporte” señala que no se cumplirá el plazo de finalización de la red básica de la Red Transeuropea de Transporte para 2030.

Además, dice que hay nuevos aumentos significativos de los costes.

De los ocho proyectos analizados, uno de ellos es la ‘Y Vasca’ y su conexión con Francia a través del enlace ferroviario de alta velocidad que conecta Vitoria (España) con Burdeos.

El informe establece el coste inicial (antes de 2019) del tramo ferroviario en 4.675 millones de euros.

Luego pasó a 6.500 millones de euros, según el primer informe que realiza sobre estas infraestructuras el Tribunal de Cuentas de Europa que se publicó en 2020.

Y, finalmente, se eleva a 6.888 millones en este segundo informe con datos hasta noviembre de 2025. Es decir, un 47% más de lo planeado inicialmente.

Aunque Europa afea este aumento de costes a España, no es el peor caso.

El proyecto Rail Baltica ha incrementado sus costes un 291%; el Canal Sena-Norte de Europa, un 225%; y el enlace ferroviario Lyon-Turín, un 127% más.

16 años de retraso

Pero lo peor está en los años que lleva en construcción esta línea. Y no sólo hablamos de la conexión con Francia, sino también la unión entre las tres capitales vascas a través de 175 kilómetros: Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

En un inicio, se esperaba su estreno en 2010. Es decir, cuatro años después de que se iniciaran las obras. Ahora la fecha se retrasa hasta 2030, según el informe.

No obstante, va más allá. En el propio documento se alerta de que la información proporcionada por los promotores del proyecto apunta a 2035 como fecha de finalización para la ‘Y Vasca’ (incluyendo su conexión con Francia).

Lo que se traduce en un retraso de 16 años hasta 2026, que podría alargarse muchos años más, especialmente la conexión con Francia. La parte del trazado español se espera que esté lista antes de 2030. Pero no hay fecha fija.

Cabe recordar que este informe actualiza al publicado por el Tribunal de Cuentas en 2020. En ambos, se evalúa el papel de la Comisión en los megaproyectos de transporte a lo largo de la red europea que han recibido cofinanciación de la UE.