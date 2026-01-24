Renfe afirma ahora que supo del accidente del Alvia en Adamuz "inmediatamente después de que se produjera"

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz Europa Press

Renfe ha confirmado este sábado, a través de un comunicado oficial, que tuvo conocimiento del accidente del Alvia 2384 "inmediatamente de que se produjera" y así se lo trasladó a las autoridades sanitarias.

Según la nota informativa, que llega tras completar una revisión exhaustiva y definitiva de las comunicaciones gestionadas desde su Centro de Gestión de Operaciones, estos hechos quedan corroborados por las llamadas registradas en los primeros minutos de la emergencia.

La primera de estas corresponde a la de la interventora del tren Alvia 2384 a las 19:46:24 horas en la que informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está.

La respuesta que recibe la interventora de la mesa comercial Sur-Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Renfe es que lo va a gestionar, pidiéndole calma y solicitando un momento para actuar mientras verifica la información del tren. La interventora no sabe dónde está el tren.

Segunda llamada

A las 19:48:05 horas, la interventora vuelve a llamar, tras no recibir más información, indicando la importancia del accidente. La mesa comercial Sur-CGO le indica que está gestionando asistencia de sanitarios, al tiempo que no se sabe nada del maquinista del Alvia 2384 con quién habrían tratado de comunicarse.



A partir de estas comunicaciones se continúa teniendo contacto con la interventora que, a pesar de su estado, alerta en todo momento de la gravedad de la situación, ha informado Renfe.

Tercera llamada

A las 19:50:46 horas, la interventora advierte de nuevos heridos, mientras que la mesa le confirma que el tren ha llegado a Adamuz y permanece detenido.



Se explica que los viajeros han roto los cristales y se están bajando del tren, mientras que la interventora sigue en el tren y el CGO traslada que están gestionando la asistencia de sanitarios.



Asimismo, Renfe intenta ponerse en contacto con su maquinista que, como posteriormente se sabe, falleció en el accidente.



Posteriormente a esas comunicaciones iniciales, a las 20:01:20 horas, el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias (CECON) de Renfe pone en conferencia al 112 Madrid con el Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas (CASH24) de Adif y éste le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua que ha resultado afectado con heridos.



Se estima que el accidente, ocurrido cuando el Alvia colisionó con los vagones de otro tren Iryo que se había descarrilado, ocurrió en torno a las 19:43 horas y dejó 45 muertos.