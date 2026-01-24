El presidente de Adif ve “buena información” la exclusiva sobre los trenes auscultadores que Óscar Puente tildó de "bulo"

El tren laboratorio Séneca ha estado inactivo casi seis meses en el último año por averías, afectando la capacidad de inspección de la red ferroviaria.

El Talgo 106, valorado en 47,3 millones de euros, permanece parado y vandalizado en la estación de Burgos debido a problemas de homologación.

Solo tres de los seis trenes auscultadores de Adif están actualmente operativos; el resto está pendiente de homologación o averiado.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, reconoció como veraz la información sobre los trenes auscultadores que Óscar Puente había calificado de "bulo".

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ve “buena información” la exclusiva sobre los trenes auscultadores que Óscar Puente tildó de "bulo".

Unas palabras que pronunciaba ante el ministro de Transportes durante la rueda de prensa para ofrecer información sobre el accidente de tren de Adamuz, Córdoba.

El máximo responsable del gestor ferroviario confirmó que los dos nuevos trenes auscultadores Stadler no están todavía operativos, y que el Talgo 106 sufre "problemas de homologación", tal y como informó este diario el pasado viernes.

Sobre los tres auscultadores del fabricante Stadler, el responsable de Adif aseguró que uno de ellos ya está operativo desde hace escasos días y se encuentra trabajando en la línea Madrid-Barcelona de alta velocidad.

Los otros dos, como dijo EL ESPAÑOL, todavía no están operativos dado que están pendientes de "homologación" de sus equipos de medición.

Tren auscultador Stadler vandalizado y grafiteado en las cocheras de Adif en Fuencarral (Madrid). EL ESPAÑOL

Se trata de dos convoyes que en estos momentos se encuentran "rodando y recibiendo datos pero que no tienen homologación de los datos de equilibrado", señaló.

Esas unidades ahora mismo trabajan en ancho ibérico, y tendrán que cambiar sus ejes para poder pasar a alta velocidad "porque no pueden pasar de uno a otro" de forma automática.

Se trata de tres trenes auscultadores que se recibieron en 2024 y que todavía no operan al 100%. En concreto, su primera homologación llegó a finales de 2025. En concreto, el 23 de diciembre.

Uno de estos trenes Stadler, matrícula 162-011, ha estado durante al menos los últimos dos meses parado en las cocheras de Fuencarral (Madrid).

Marco de la Peña confirmó también que el llamado Doctor Avril, el Talgo 106, ha tenido "algún problema de homologación". Adif espera que esté totalmente operativo a finales de 2026.

EL ESPAÑOL-Invertia localizó este viernes el Talgo 106 en la Estación de Burgos. Las fotografías publicadas por este periódico demuestran que este convoy sin estrenar ha sido vandalizado, grafiteado y presenta un aspecto deteriorado.

El tren auscultador Talgo 106, que costó 47 millones de euros, parado y vandalizado esta mañana en la Estación de Burgos. EL ESPAÑOL

El gestor de infraestructuras ferroviarias aseguraba este viernes en una nota de prensa con la que intentaba desmentir la información de EL ESPAÑOL-Invertia que contaba con seis unidades auscultadoras.

La realidad es que, en este momento, cuenta con sólo tres operativas, una de ellas desde hace sólo días, si se tiene en cuenta que tres están pendientes de homologarse y otra está averiada.

Pese a todo el presidente de Adif se mostró optimista, porque "contamos con la capacidad de auscultación" que necesitamos, aunque cuando todos los trenes estén disponibles "estaremos mejor".

El tren laboratorio Talgo 106, por el que Adif desembolsó 47,3 millones de euros, y que está en Burgos tal y como informó este diario en su noticia.

Por otro lado, el clásico tren laboratorio Séneca ha estado durante el último medio año averiado. Esta información que también fue apuntada por este diario en su exclusiva no es recogida ni por Puente en su tuit ni por el gestor ferroviario en su comunicado.

El Séneca, la unidad de élite de la red ferroviaria, lleva dos años dando problemas mecánicos por su antigüedad.

A causa de una avería, ha estado inactivo casi seis meses en el último año, dejando coja la flota de inspección para encontrar defectos o microrroturas en los raíles.

Este convoy tiene más de 20 años y está basado en el prototipo del Talgo 350 para las vías de alta velocidad.

Pregunta del PP en el Senado

Tras una pregunta por escrito realizada por el Grupo Popular en el Senado el 24 de septiembre de 2025, el Gobierno contestó que los trenes auscultadores Stadler habían "finalizado las pruebas dedicadas a la homologación del vehículo".

Además, el Ejecutivo de Sánchez aseguró que estaban "realizando pruebas para la puesta en servicio de los equipos".

Sin embargo, este periódico puede asegurar que al menos uno de los Stadler ha estado parado en las cocheras de Fuencarral (Madrid) los últimos meses.

Cuatro meses después de esa pregunta de los senadores del PP Cristina Casanueva, Carmen Belén López y Juan José Sanz, dos de los trenes Stadler siguen sin estar operativos a pesar de que lograron la homologación de la UE el día antes de la pasada Nochebuena.

Los senadores del PP sufrían los retrasos en la línea de alta velocidad en la línea Madrid - Andalucía y conocían que los maquinistas se quejaban habitualmente de las vibraciones del tren en algunos tramos .