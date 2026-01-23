Puente confirma que 3 de los nuevos trenes auscultadores no están operativos pese a calificar de "bulo" la noticia de El Español

Adif ha contado solo con dos trenes auscultadores activos en los últimos meses para inspeccionar más de 4.000 km de vías de alta velocidad.

El Talgo 106, adquirido por 47,3 millones de euros, tampoco está operativo y presenta problemas de homologación y daños por vandalismo.

Dos trenes Stadler siguen en proceso de calibración y pruebas, mientras que el tercero opera solo temporalmente en el corredor Madrid-Barcelona.

Óscar Puente reconoce que tres de los cuatro nuevos trenes auscultadores no están operativos, pese a calificar de "bulo" la información de EL ESPAÑOL.

Óscar Puente ha confirmado que tres de los cuatro nuevos trenes auscultadores no están operativos pese a calificar como "bulo" la noticia desvelada por EL ESPAÑOL-Invertia.

El ministro de Transportes ha puesto este viernes un tuit en el que confirma que dos de los tres trenes laboratorio Stadler están "en proceso de calibración". Es decir, no están operativos a día de hoy porque no han terminado la fase de pruebas.

Sobre el tercer convoy Stadler, Puente afirma que "está trabajando en el corredor Madrid - Barcelona", aunque lo delimita a "estos días" sin especificar desde cuándo.

Esto, al igual que lo de la unidad de crisis, es un BULO.

Son tres auscultadores Stadler y uno 106 Talgo.

De los Stadler uno está trabajando estas noches en el corredor Mad-Bcn en ancho estándar. Dos en ancho ibérico están ya funcionado , aunque en proceso de calibración de sus… pic.twitter.com/3hLnvX3GBI — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 23, 2026

Omite el ministro, tal y como publicó este periódico en su exclusiva, que los trenes Stadler han estado dos años, desde comienzos de 2024, parados por problemas surgidos con la homologación.

El visto bueno de la Unión Europea no llegó hasta el 23 de diciembre de 2025. Es decir, hace justo un mes, para unos trenes que fueron licitados en 2019 por 79,8 millones de euros y que fueron entregados en 2023.

Homologación de la UE de los trenes auscultadores Stadler, que fueron licitados en 2019, fechada el 23 de diciembre de 2025. EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL-Invertia publica el documento oficial de la Unión Europea con la homologación concedida la víspera de Nochebuena.

Adif presentó ante la prensa los trenes auscultadores Stadler en febrero de 2024 y el día 27 de ese mes publicó un comunicado anunciando que iniciaba "las pruebas de homologación". Esta autorización no llegó, como demuestran los documentos, hasta hace sólo un mes.

Uno de estos trenes Stadler, matrícula 162-011, ha estado durante al menos los últimos dos meses parado en las cocheras de Fuencarral (Madrid).

Captura de Pantalla 2026-01-23 a las 15.26.56

Este convoy ha sido vandalizado, tal y como muestra la imagen publicada por este periódico, ante la pasividad del gestor ferroviario.

Fuentes de Adif aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que este tren Stadler ha sido retirado esta madrugada tras la publicación de la exclusiva de este periódico para que no se lograran más fotografías.

Tren auscultador Stadler vandalizado y grafiteado en las cocheras de Adif en Fuencarral (Madrid). EL ESPAÑOL

El otro tren auscultador que no se encuentra operativo es el Talgo 106, por el que Adif desembolsó 47,3 millones de euros. Está en Burgos tal y como informó este periódico en su noticia.

El propio Puente, a pesar de tildar la información de "bulo", ha reconocido que el Talgo 106, conocido como Doctor Avril, tiene "bastantes problemas de homologación" y que "está previsto" que no esté operativo antes de "finales de año".

El tren auscultador Talgo 106, que costó 47 millones de euros, parado y vandalizado esta mañana en la Estación de Burgos. EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL-Invertia ha localizado esta mañana el Talgo 106 en la estación de Burgos. Las fotografías publicadas por este periódico demuestran que este convoy sin estrenar ha sido vandalizado, grafiteado y presenta un aspecto deteriorado.

En un comunicado de prensa enviado por Adif, el gestor ferroviario señala que, además de los nuevos convoyes que no están operativos, dispone de un "tren Séneca, y dos trenes BT" para inspeccionar las microrroturas en las vías de la alta velocidad.

Medio año averiado

Sin embargo, Adif obvia que el Séneca ha estado durante el último medio año averiado. Esta información, que también fue apuntada por este diario en su exclusiva, no es recogida ni por Puente en su tuit ni por el gestor ferroviario en su comunicado.

El Séneca, la unidad de élite de la red ferroviaria, lleva dos años dando problemas mecánicos por su antigüedad.

A causa de una avería, ha estado inactivo casi seis meses en el último año, dejando coja la flota de inspección para encontrar defectos o microrroturas en los raíles.

Este convoy tiene más de 20 años y está basado en el prototipo del Talgo 350 para las vías de alta velocidad.

Por tanto, tal y como incidía EL ESPAÑOL-Invertia en su noticia, Adif sólo ha tenido dos trenes auscultadores operativos los últimos meses para inspeccionar los más de 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad.

Este tipo de convoyes, conocidos como trenes auscultadores, recorren las vías durante la noche para detectar cualquier problema en los raíles. Son esenciales para garantizar el mantenimiento y la seguridad de los viajeros.

El informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) afirma que había una "fractura del carril" previa en el punto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

El choque posterior con el convoy Alvia ha causado la muerte a 45 personas.

Unidad de Emergencia y Seguridad

Puente también ha calificado como "bulo" la noticia de que suprimió "la Unidad de Crisis" que publicó EL ESPAÑOL-Invertia el pasado martes.

El ministro ha omitido llamar a esa unidad por su nombre completo: Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis.

RD 690/2025, publicado en el BOE del 30 de julio de 2025.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 30 de julio de 2025 el Real Decreto 690/2025 que ordenaba la supresión de la Unidad de Emergencias, con rango de subdirección general.

Puente sustituyó esta unidad clave en la seguridad del Ministerio de Transportes por un "Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes" del que no existe más información oficial que su nombre, ni siquiera las personas que lo forman.

La Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis que se encargaba de coordinar la "prevención y seguridad de infraestructuras" entre otras funciones.

El ministro de Transportes decidió sustituirla por un Observatorio y despidió al hasta entonces director Rubén Eladio López.