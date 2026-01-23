Puente asegura que los sensores “detectaron anomalías poco relevantes” en el tramo del accidente de Adamuz

Puente destaca que todas las comprobaciones y controles en la infraestructura se realizaron según la normativa vigente, aunque admite que algunos fallos pueden no ser detectados por los sistemas actuales.

La investigación preliminar apunta a una fractura del carril producida antes del paso del tren siniestrado, lo que habría causado el descarrilamiento.

Un informe técnico de Talgo señala valores de inestabilidad superiores a lo habitual, aunque no suficientes para activar alertas de emergencia.

El ministro Óscar Puente afirma que los sensores de los trenes detectaron anomalías en el tramo del accidente de Adamuz, pero sin llegar a niveles de alarma.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los sensores de los trenes “detectaron anomalías” en el tramo del accidente de tren en Adamuz, pero que éstas no rebasaban el nivel de alarma y eran “poco relevantes”.

En concreto, se ha referido a estas anomalías a través de un informe técnico realizado por Talgo en el que se observan valores de inestabilidad que superan el comportamiento normal, pero que no llegan a valores de aviso o emergencia.

Según los registros, Puente ha afirmado que en dos trenes de Renfe que pasaron antes del siniestro se observaba que “esa protuberancia ha adquirido un tamaño superior”, pero lejos del estado de “alarma”.

En la segunda rueda de prensa celebrada tras el accidente, el ministro ha hablado de que había “algo en la infraestructura”, pero sin saber exactamente dónde, que “estaba evolucionando en el sentido de producir una mayor aceleración lateral del material rodante que pasaba por ese sitio”.

Lo que queda por determinar es “si es el punto donde se produce el descarrilamiento”, ha añadido.

Asimismo, Puente ha presumido de que sólo hubo cuatro incidencias en cuatro meses en la línea del accidente y ninguna tuvo que ver con la infraestructura.

Por lo que ha rechazado que fueran 20 incidencias.

Rotura de la vía

En cuanto al informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Puente ha dicho que por “su prontitud nos da una cierta tranquilidad” puesto que las conclusiones “no son definitivas, pero dan luz sobre la tesis más plausible”.

Esa primera tesis sobre la que trabajan los investigadores concluyen que había una fractura del carril y que esta rotura “se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento”.

Puente ha defendido que en el tramo Guadalmez-Córdoba las obras han finalizado y cuentan con todos los controles.

Asimismo, ha destacado que se han hecho controles, incluidos los de soldaduras por ultrasonidos de 114 soldaduras.

Todas, según Adif, son válidas y con permiso vigente hasta noviembre de 2026. De hecho, hay hasta dos ensayos realizados en las soldaduras.

“Todo se ha realizado con arreglo a la normativa y se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma”, ha reiterado Puente.

Para el ministro, las roturas de carril son problemas recurrentes del sistema ferroviario español y europeo.

Y a pesar de los controles, ha admitido que “a veces se pueden producir fallos que con los sistemas actuales no son fáciles de detectar”.

Con respecto a las marcas aparecidas en los coches de Iryo, el titular de la cartera de Transportes ha detallado que al ser un vehículo más pesado (500 toneladas), que puede hacer bajar más el carril.

