Puente dice que la investigación del accidente de Adamuz es “compleja” y anuncia que comparecerá en el Congreso

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la investigación del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) es “compleja” y “requiere tiempo”. Además, ha anunciado su comparecencia en el Congreso para explicar las causas en la mayor brevedad posible.

Así lo ha dicho durante la primera rueda de prensa para explicar la cronología del accidente ocurrido en Adamuz el pasado domingo 19 de enero y que ocasionó la muerte al menos 43 pasajeros de tren.

Puente ha dejado claro que en la investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que está en marcha, se analizarán todos los factores, tanto infraestructura, como material rodante y otros. Pero ha matizado que “no se van a hacer especulaciones”.

En cuanto al estado de la vía, desde Adif han confirmado que el tramo tuvo cuatro inspecciones tras la finalización de su renovación en mayo de 2025. Hablamos de una inspección más de la que Adif comunicó ayer.

La primera fue una auscultación geométrica (3 de octubre), luego una inspección visual a pie (5 de noviembre), la tercera una auscultación dinámica (21 de noviembre) y, por último, una geometría del desvío (7 de enero).

"No se va a realizar ningún tipo de especulación"

“En ninguna se ha detectado ningún fallo que a priori evidencie relación con el accidente”, han señalado desde el gestor.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

