"A las 19.43 se produjo la colisión de los trenes": la cronología, segundo a segundo, de la tragedia de Adamuz
A las 19:45,02 se produjo la primera llamada tras el siniestro del Iryo y se intentó contactar hasta dos veces con el maquinista del Alvia.
Más información: Las ruedas halladas a 300m del siniestro de Adamuz refuerzan la tesis del Gobierno de que la culpa fue del convoy, no de la vía
Las claves
nuevo
Generado con IA
El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) provocó la muerte de 43 personas y dejó a más de un centenar de heridos.
La colisión se produjo a las 19:43 entre un tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva y un Iryo que circulaba de Málaga a Madrid.
Tras el impacto, se registraron fallos en la catenaria y se activaron rápidamente los protocolos de emergencia y rescate.
El Centro de Regulación de la Circulación fue informado del suceso en cuestión de minutos y coordinó la respuesta junto a los servicios de emergencia.
El director de tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha realizado este miércoles una cronología del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida hasta el momento 43 personas y más de un centenar resultaron heridas.
"Vamos a intentar dar transparencia informando de la cronología del accidente, la que consta en nuestros registros y en nuestros sistemas del Iryo y del Alvia", ha señalado en una rueda de prensa junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez.
A continuación, recogemos esta cronología.
- 18:10: El Alvia 2384 de Renfe con destino a Huelva partió de la estación de Atocha de Madrid.
- 18:40: Parte de Málaga el Iryo 6189 en dirección a Madrid.
- 19:43: Se produce la colisión entre ambos trenes en Adamuz (Córdoba).
- 19:45,02: El Centro de Regulación de la Circulación recibe la primera llamada del maquinista del tren Iryo. Este maquinista, en principio, señalaba que había "enganchado la catenaria", o sea que "había afectado la interacción del tren con la línea de alimentación".
- Tras esta llamada, el Centro de Regulación de la Circulación considera que se había suspendido el tráfico por un supuesto enganchón porque se había quedado sin energía al finalizar la llamada. Se observa en sus sistemas que no hay energía que alimente esa catenaria, comprobando que a las 19:43,45 ya no había energía que alimentara a la catenaria de ambas vías.
- 19:46,07: El Centro de Regulación de la Circulación recibe una llamada del tren 2181, un AVE que cubre el trayecto Sevilla-Madrid y que iba detrás del Iryo accidentado, que informa que no hay tensión y se para.
- Se intenta volver a llamar dos veces al maquinista del Alvia, a las 19:48 y a las 19:48,51. Ambas sin respuesta.
- 19:49,33: Se consigue contactar con la interventora del Alvia, que informa de que tiene un golpe en la cabeza.
- 19:49,35: El maquinista del Iryo vuelve a comunicarse e informa que se trata de un descarrilamiento y que hay un pequeño incendio que cree que puede estar relacionado con el pantógrafo o con el arrastre que se provoca. Pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla porque invade la otra vía. El controlador del Centro de Regulación le dice que de acuerdo porque no viene ningún tren cerca, es decir, no hay ningún tren en sentido contrario aproximándose porque ese "tren ya había pasado en los sistemas".
- 19:50: El Centro de Regulación de la Circulación informa al Centro de Regulación Nacional (H24) -los Centros de Protección y Seguridad de Adif- para que se vayan movilizando los servicios de emergencia que precisen intervención, protección civil y servicios sanitarios. Es decir, se activan todos los protocolos habituales y normales ante un caso de posible descarrilamiento. El Centro de Regulación de la Circulación todavía no contaba con toda la información.
- 20:15: El maquinista del tren 2181 que iba después del Iryo y se había quedado sin tensión, informa que él y dos personas más van a inspeccionar la vía 2, es decir, la vía contraria. Simultáneamente, se informa de la retención de circulación. Se empiezan a constituir los comités de crisis a nivel nacional. Se va coordinando el rescate del tren sin tensión