"A las 19.43 se produjo la colisión de los trenes": la cronología, segundo a segundo, de la tragedia de Adamuz

Restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) aún en la vía, este miércoles. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) provocó la muerte de 43 personas y dejó a más de un centenar de heridos. La colisión se produjo a las 19:43 entre un tren Alvia que viajaba de Madrid a Huelva y un Iryo que circulaba de Málaga a Madrid. Tras el impacto, se registraron fallos en la catenaria y se activaron rápidamente los protocolos de emergencia y rescate. El Centro de Regulación de la Circulación fue informado del suceso en cuestión de minutos y coordinó la respuesta junto a los servicios de emergencia.

El director de tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, ha realizado este miércoles una cronología del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que perdieron la vida hasta el momento 43 personas y más de un centenar resultaron heridas.

"Vamos a intentar dar transparencia informando de la cronología del accidente, la que consta en nuestros registros y en nuestros sistemas del Iryo y del Alvia", ha señalado en una rueda de prensa junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez.

A continuación, recogemos esta cronología.