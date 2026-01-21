Los maquinistas convocan una huelga tras el accidente de Adamuz y Óscar Puente lo achaca a su "estado anímico"

Óscar Puente este miércoles en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha atribuido este miércoles el anuncio de la convocatoria de huelga general por parte del sindicato de maquinistas Semaf a la "situación anímica" del colectivo tras la muerte de dos compañeros en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

"Creo que esto tiene que ver con las circunstancias anímicas que están atravesando tras la muerte de dos compañeros. Vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria", ha apuntado Puente en una entrevista en La mirada crítica de Telecinco en la que ha destacado que "vamos a sentarnos a dialogar y a intentar que eso no se produzca"

También ha aprovechado para trasladar sus condolencias a la familia del maquinista fallecido este martes en el accidente de Gelida, un joven en prácticas de 28 años, así como a todo el colectivo "por la situación emocional que están atravesando".

De hecho, el ministro ha admitido que esta muerte "se suma a una semana muy trágica y dolorosa", el accidente de Adamuz en el que han muerto 42 personas, y que "entiendo la situación anímica que están atravesando los maquinistas" tras convocar una huelga general para reclamar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red tras los últimos incidentes en menos de 48 horas.

"Circunstancias anímicas"

No obstante, Puente ha dejado claro que el siniestro del tren de Gelida, en Barcelona, tiene que ver con la situación meteorológica y no con el servicio ferroviario.

"Lo de Gelida fue un derrumbamiento de un muro por las lluvias y por el deslizamiento de tierras. El muro cayó sobre la cabina y la aplastó", ha afirmado .

Sobre la huegla, Puente ha señalado que "no digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas", ha afirmado.

Este miércoles, tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) con 42 muertos y el de Rodalies en Gelida (Barcelona) con un fallecido, Semaf ha avanzado en un comunicado que va a exigir responsabilidad penal a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y que la apertura del servicio en el ámbito de Cataluña no se realice sin las garantías de seguridad suficientes para la circulación.

Asimismo, ha recomendado a quienes no se encuentren en disposición de prestar servicio debido a la carga emocional motivada por todos estos sucesos que se lo comuniquen a sus responsables.

Además, el sindicato de maquinistas ferroviarios ha indicado que, al inicio del servicio, los maquinistas de todas las empresas ferroviarias requerirán que se les garantice la seguridad en el trayecto a recorrer.

En este sentido, cuando no se disponga de dichas garantías se adaptará la marcha del tren a las condiciones reales de explotación de la infraestructura.

También solicitarán que se aplique el mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas. Todas ellas, medidas iniciales para corregir la situación de la red ferroviaria estatal.

"Esta situación es inadmisible"

"Todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril", han subrayado en su comunicado.

Por ello, han demandado que se implementen diferentes medidas con urgencia en la red ferroviaria que garantice la integridad de profesionales y usuarios.

"En cuanto esta organización fue conocedora de los descarrilamientos realizó las gestiones pertinentes para paralizar el tráfico de todos los trenes que circulasen por el ámbito de Rodalies. Desafortunadamente, en el transcurso de las gestiones conocimos el fallecimiento de nuestro compañero", añaden.

Por todo ello, el sindicato de maquinistas ha convocado una huelga en todo el sector con el objetivo de dar legalidad y amparo a las movilizaciones de los trabajadores y usuarios para demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red.